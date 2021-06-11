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    42 yıl önce polis Muammer Sencer'i şehit eden TKP/ML'li terörist tutuklandı

    Kırmızı bültenle aranan ve Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanan terör örgütü üyesi H.K. tutuklandı. Terörist H.K'nin 1979'da örgüt mensupları ile çıkan çatışmada polis memuru Muammer Sencer'in şehit edildiği olayın faillerinden olduğu ve kırmızı bültenle arandığı açıklanmıştı. Haberin detayları...

    AA
    Polis katili TKP/ML'li terörist tutuklandı

    Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan H.K. adliyeye sevk edildi.

    Tutuklanan hükümlünün terör örgütü üyeliğinden 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

    Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist'in (TKP/ML) kırsal alan yapılanması Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusunun (TİKKO) içinde geçmiş dönemde sözde "merkez komite üyesi" olarak faaliyet yürüten, örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katıldığı belirtilen H.K'nin dün Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandığı, H.K'nin 1979'da örgüt mensupları ile çıkan çatışmada polis memuru Muammer Sencer'in şehit edildiği olayın faillerinden olduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirtilmişti.

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    Haberler Güncel 42 yıl önce polis Muammer Sencer'i şehit eden TKP/ML'li terörist tutuklandı