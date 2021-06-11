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    • 11.06.2021 23:41
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    Eski Hazine ve Maliye Bakanı 'ın avukatı taş'tan ''un iftiralarına yanıt!

    'ye karşı yürüttüğü algı operasyonlarıyla bilinen hacker grubu '' Eski Hazine ve Maliye Bakanı 'ı hedef aldı. Albayrak’ın avukatı taş, Anonymous'un iddialarına karşı açıklama yaptı. Göktaş, hesabın Berat Albayrak’ı hedef alan paylaşımlarının bütünüyle yalan, operasyon amaçlı ve iftiradan ibaret olduğunu açıkladı. Göktaş, "Müvekkilimizin kişilik haklarına sistematik bir saldırı amacıyla yapılan bu paylaşımlar hakkında yasal yollara başvurulacaktır.” ifadelerine yer verdi.

    Berat Albayrak'ı hedef alan iftiralara yanıt!

    'ye karşı yürüttüğü algı operasyonlarıyla bilinen hacker grubu '' Eski Hazine ve Maliye Bakanı 'ı hedef aldı.

    Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı taş sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamada bulundu.

    "PAYLAŞILANLAR BÜTÜNÜYLE YALAN, OPERASYON AMAÇLI VE İFTİRADAN İBARET"
    Göktaş, "Müvekkilimiz Sayın Berat Albayrak'ın yerli ve milli vizyonla kararlı şekilde uyguladığı politikaların; güçlü Türkiye yolculuğuna yaptığı büyük katkıları ve bu yolculuğu geri döndüremeyeceklerini gören odaklar, bunu hazmedemeyerek her gün asılsız iddialar dile getirmektedir" ifadelerini kullandı.

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    İsa Sinan Göktaş şunları söyledi:

    "Bunun bir örneği olan ve bu yazılarda belirtilen iş ve işlemlerin tamamı düzmece ve masabaşı işlerdir. Ayrıca daha önce de aynı operasyon hesabı tarafından servis edilen benzer (sözde) belgeler Deutsche Bank tarafından da yalanlanmıştır."

    "Paylaşılanlar bütünüyle yalan, operasyon amaçlı ve iftiradan ibarettir. Müvekkilimizin kişilik haklarına sistematik bir saldırı amacıyla yapılan bu paylaşımlar hakkında yasal yollara başvurulacaktır."

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