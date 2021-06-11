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    • Güncel
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    • 11.06.2021 11:16
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    Son dakika: Bakanı 'dan aşı randevusunu aksatanlara flaş uyarı

    Son dakika haberleri... Bakanı "Her BIONTECH aşı flakonunda 6 kişilik, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın" ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan BioNTech aşısının flakonunda 6 doz aşı bulunduğunu ve açıldıktan sonra 6 saat içinde kullanılması gerektiğini bildirdi.

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarıda bulundu:

    "Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın."

    AŞILAMAYA YENİ MESLEK GRUPLARI DAHİL EDİLDİ
    Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin" dedi.

    BERBER VE KUAFÖRLERİN DE AŞILANMASINA BAŞLANIYOR
    Bakan Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlanacağını açıkladı. "Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

        AVUKATLAR DA AŞILANACAK
        Bakan Koca, yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların aşı programına dahil olduğunu, yarından itibaren tüm avukatların aşı olabileceğini söyledi.

        YEŞİL PASAPORTLU İHRACATÇILARA AŞILAMADA ÖNCELİK
        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yeşil pasaportlu ihracatçıların da aşılama programında öncelikli gruba dahil edildiğini açıkladı. Yeşil pasaportlu ihracatçılar, dünden itibaren sisteme girerek aşı randevusu almaya başladı.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), bu kararla ilgili olarak "Özellikle yeşil pasaport hamili ihracatçılarımızın seyahatlerinde problem yaşamaması adına hızla aşılanması önem arz etmekteydi. Türkiye'nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçılarımızın aşılama programına dahil edilmesi, ihracat hacmimizi de olumlu yönde etkileyecektir" dedi.

        PAZARTESİ 40 YAŞ VE ÜZERİ AŞILANACAK
        Pazartesi günü 40 yaş ve üzeri de aşı programına dahil edilecek. Önümüzdeki hafta başında 4 milyon 200 bin doz daha Biontech aşısı getirilecek. Getirilecek aşılarla bu ayın sonuna kadar 20 yaş ve üzerinin aşılanması hedefleniyor.

        SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS TABLOSU
        Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 18 milyon 781 bin 346, ikinci doz aşı sayısı ise 13 milyon 496 bin 180 oldu.

            Böylece uygulanan doz miktarı, 32 milyon 277 bin 526 olarak gerçekleşti.

            İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 214 bin 177, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 198 bin 427 toplam 5 milyon 412 bin 604, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 577 bin 814, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 134 bin 20 toplam 2 milyon 711 bin 834, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 266 bin 368, ikinci doz aşı sayısı 927 bin 49, toplam 2 milyon 193 bin 417 doz olarak kayıtlara geçti.

            6 BİN 408 KİŞİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 96 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
            Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

            Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 563 olarak kayıtlarda yer aldı.

            Ağır hasta sayısı 1009 oldu, 6 bin 895 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi.

            Test sayısı 56 milyon 346 bin 656'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 313 bin 98, vefat sayısı ise 48 bin 524 oldu.
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            Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı randevusunu aksatanlara flaş uyarı