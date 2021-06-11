Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan BioNTech aşısının flakonunda 6 doz aşı bulunduğunu ve açıldıktan sonra 6 saat içinde kullanılması gerektiğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarıda bulundu:
"Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın."
Her BIONTECH aşı flakonunda 6 KİŞİLİK, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 SAAT içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2021
AŞILAMAYA YENİ MESLEK GRUPLARI DAHİL EDİLDİ
Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin" dedi.
BERBER VE KUAFÖRLERİN DE AŞILANMASINA BAŞLANIYOR
Bakan Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlanacağını açıkladı. "Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.