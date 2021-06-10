YÖK tarafından üniversitelerin ilgili fakültelerinin dekanları ve sahada konuya ilişkin çalışmalar yürüten akademisyenlerin katılımıyla Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin 'Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununa Yönelik Akademik Çalışmaların Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlık etti. Saraç, özellikle son yıllarda Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında görülen müsilajın sadece görsel kirliliğe neden olmadığını, aylarca denizin üst tabakasında kalarak balıkçılığı etkilediğini ve ekonomik kayıplara da yol açtığını kaydetti.
Saraç, "Burada, bünyesinde hastalık yapıcı bakteri ve virüs bulundurması nedeni ile bir sağlık sorununun da meydana gelebileceğinin bilincinde olmamız gerekmektedir. Aslında müsilaj sorunu, ekonomik, turizm, balıkçılık ve sağlık alanlarını etkileyen bir durum. YÖK olarak bu konuya ilişkin bir bilimsel seferberliği başlatmamız icap ediyor. Bugün bunun için konu ile ilgili bilim insanları ile görüşmek üzere toplandık" diye konuştu.
'SEFERBERLİK YÜRÜTME KARARLILIĞIMIZ VAR'
YÖK Başkanı Saraç, müsilaj sorunundan bir an önce kurtulmak için sonuçlar üretmek üzere harekete geçmeleri gerektiğine değinerek, Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde 30'unun Marmara Denizi çevresindeki il ve ilçelerde yaşadığını söyledi. Türkiye sanayisinin önemli bölümünün de Marmara Denizi çevresinde yer aldığını belirten Saraç, şunları kaydetti: