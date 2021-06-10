Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    , Denizi için seferberlik ilan etti: Dalgıç de derinlerdeki tehlikeye dikkat çekti

    , Denizi'ni kurtarmak için seferberlik ilan etti. Müsilaja yönelik temizlik çalışmaları dün de hız kesmedi. Dalgıç , denizin derinlerindeki tehlikeye dikkat çekti. "İnanın bana aşağısı yukarıdan daha beter" dedi.

    Üzüntümüz çok derin

    Marmara Denizi, adım adım çevre felaketine ilerledi. ve kıyılarının pek çok noktasında müsilaj, yani deniz salyası olarak bilinen ekolojik sorun meydana geldi.

    'nı saran beyaz örtü, yürekleri titretti. , denizlerini korumak için büyük bir seferberliğe girişti. Salı gününden itibaren 'ya kıyısı olan 7 ilde, müsilaja yönelik temizlik gerçekleşti.

    de önceki gün i'nde düzenlenen temizleme çalışmalarına katılan dalgıçlardan biriydi. Çiftçi, denizin dibindeki tehlikeye dikkat çekti "Ortak suçumuzun en yakın tanığıyım orada.

    hasta ve can çekişiyor. Aşağısı yukarıdan daha beter" dedi. Gül KİREKLO.

    İNANAYORUM!


    Burdur'daki     , Türkiye'nin Maldivleri olarak ün yaptı. bile bu doğal güzelliği takibe aldı! Ancak göle akan 'ndaki kanalizasyon atıkları sosyal medyada tepki topladı.

    Bunun üzerine inceleme başlattı. İncelemeler sonucu, bölgede otlanan büyükbaş hayvanların kirliliğe neden olduğu ve önlem alındığı açıklandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Havuzlupark için Bursa Büyükşehir Belediyesi devrede
    Haberler Güncel Türkiye, Marmara Denizi için seferberlik ilan etti: Dalgıç Mehtap Çiftçi de derinlerdeki tehlikeye dikkat çekti