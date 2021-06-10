Marmara Denizi, adım adım çevre felaketine ilerledi. Avrupa ve Anadolu Yakası kıyılarının pek çok noktasında müsilaj, yani deniz salyası olarak bilinen ekolojik sorun meydana geldi.

İstanbul Boğazı'nı saran beyaz örtü, yürekleri titretti. Türkiye, denizlerini korumak için büyük bir seferberliğe girişti. Salı gününden itibaren Marmara'ya kıyısı olan 7 ilde, müsilaja yönelik temizlik gerçekleşti.

Mehtap Çiftçi de önceki gün Kadıköy Caddebostan Sahili'nde düzenlenen temizleme çalışmalarına katılan dalgıçlardan biriydi. Çiftçi, denizin dibindeki tehlikeye dikkat çekti "Ortak suçumuzun en yakın tanığıyım orada.

Marmara Denizi hasta ve can çekişiyor. Aşağısı yukarıdan daha beter" dedi. Gül KİREKLO.

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Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inceleme başlattı. İncelemeler sonucu, bölgede otlanan büyükbaş hayvanların kirliliğe neden olduğu ve önlem alındığı açıklandı.