YENİDEN İFADE VERECEK

Tüm bu açıklamalar çerçevesinde somut olaya bakıldığında mağdur S.T.'nin yeniden çağrı yapılarak Cumhuriyet Savcısı huzurunda yeniden ifadesinin alınacağının belirtildiği kararda, "Olayın ilk yaşandığı tarihin gün-ay-yıl olarak belirlenmeli. Bu tarihte kendisinin hangi numarayı kullandığının ve kendisine telefon eden şüphelilerin hangi numaradan kendisine ait numarayı aradığı sorulmalı. İddia edilen olayın ilk yaşandığı tarih ve olayın yaşandığı zaman aralığında şüphelilerin kullandığı telefon numaralarının uyap kaydı, vb yollarla tespit edilmei. İddia edilen olayların yaşandığı tarihler aralığında müşteki ve şüphelilerden herhangi birinin kullandığı numaraların sinyal aldığı baz istasyonlarının ve yerlerinin belirlenmesi ve müştekiler ile şüphelilerin aynı yerlerde bulunup bulunmadığı tepsit edilmeli. Müştekinin olayların yaşandığını iddia edilen ev ve civarından müşteki ve şüphelilere ait olay tarihinde kullandıkları numaraların sinyal aldığı baz istasyonları belirlenmeli. Şüpheli Ali Çağlar'ın olay tarihinde kullanmış olduğu cep telefonuna el konularak inceleme yapılmalı. Mağdurun iddia ettiği görüntüleri çekip çekmediğinin belirlenmeli" denildi.

PSİKOLOĞUN İFADESİ ALINMALI

Mahkeme kararında ayrıca şu ayrıntılar yer aldı: "İl Sağlık Müdürlüğüne müzekkere yazılarak şüphelinin Atatürk Devlet Hastanesinde ya da başka bir hastanede olayın iddia olduğu 2016 yılında psikolojik tedavi gördüğüne ilişkin kayıtların çıkarılarak söz konusu hekimlerin tanık sıfatıyla beyanları alınmalı. Psikolog Atalay Güzel'in Cumhuriyet Savcısı tarafından tanık sıfatıyla beyanları alınmalı. Bu hususlar tamamlanmadan eksik olarak kovuşturma olmadığına dair karar verilmiştir. Yukarıda açıklanan ve aşağıda kararda belirtilen eksik hususun tamamlanması ve belirtilen eksikliğin tamamlanması sonrası hakimliğimizce karar verilmesi gerektiği kanaatine varılarak soruşturmanın genişletilmesine dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir."

DİDİM ADLİYESİ BELEDİYENİN EK BİNASI HALİNE GELDİ

Sabah'a konuşan S.T.'nin avukatı Murat Sultansu, "Büyük hukuksuzluk ve adaletsizliği vehametle izlemekteyiz. Söke Sulh Ceza Hakimliği'nin 3 Mayıs'ta verdiği karar bana ancak 10 Haziran'da tebliğ edildi. Normalde elektronik tebligatla bu bana 10 dakika içinde gelebilirdi. Tebligatı geciktiren Didim Adliyesi'dir. Didim Adliyesi adeta Didim Belediyesi'nin ek binasına dönüşmüştür. Belediye Başkanını kayırmak için her türlü eylem ve işlem yapılmaktadır. Çok şükür ki Söke Sulh Ceza Hakimi gibi Cumhuriyetimizin hakimleri vardır. Bu hakimlerimizin görevlerini layıkıyla yapabilmeleri için dua ediyoruz. İyi ki varlar. Eğer bu Cumhuriyetimizin hakimleri olmasa adaletsizlik zirveye ulaşacaktır. Mağdur insanların haykırışlarını hiç kimse duymayacaktır. Söke Sulh Ceza Hakimliği, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 'Yeni soruşturma numarası açma. Eksikleri topla ve dosyayı bana gönder' demiştir. Kararda basit şüphe olması durumunda dahi iddianamenin düzenlenerek dava açılması hususunda CMK'deki hükümleri dayanak göstermek suretiyle Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na hukuk dersi vermiştir" dedi.