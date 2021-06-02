A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler teröristbaşı Fethullah Gülen ile organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in söylem birliğindeki örnekleri canlı yayında açıkladı.
17-25 ARALIK ÖNCESİ GÜLEN'DE VİDEOLAR ÇEKİYORDU
17-25 Aralık döneminde kameralar karşısına geçip videolar çeken kişinin FETÖ lideri Fetullah Gülen olduğunu ifade eden Turgay Güler, Gülen'in bakanları ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını belirtti.
TERÖRİSTBAŞI: BEN BUNLARIN BİNDE BİRİNİ TANIMAM
Dubai'deki kirli operasyona değinen Güler, 17-25 Aralık ile Dubai'deki kirli operasyonun benzerliğine de vurgu yaptı. Teröristbaşı Gülen'in BBC'ye verdiği röportaja değinen Güler, Gülen'in "Ben bu adamların (17-25 Aralık operasyonunun yapanların) binde birini tanımam. Benimle ilgileri yok. Türkiye'de meşru bir operasyon yapılıyor" sözlerini hatırlattı.
BİR TRİPOD BİR KAMERA