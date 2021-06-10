Sağlık Bakanlığı 10 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.
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9 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
8 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 10 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.
Detaylar geliyor...
9 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
8 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
7 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
6 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
5 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
4 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
3 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
2 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
1 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
31 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
30 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
29 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
28 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
27 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU