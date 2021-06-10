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    • 10.06.2021 19:29
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    Son dakika: 10 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

    10 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 10 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.



    Detaylar geliyor...

    9 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    8 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        7 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        6 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        5 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            4 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            3 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            2 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                1 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                31 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                30 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                    29 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                    28 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                    27 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 10 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu