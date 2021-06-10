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    • 10.06.2021 18:35
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    ne zaman? 10 Haziran ? ?

    10 Haziran bugün var mı? yapılacak? ? Kabine toplantısında, Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı ve hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili yeni kararlar alınması bekleniyordu. Daha önce yapılan açıklamada; 14 Haziran'daki kabine toplantısının 10 Haziran'a çekildiği belirtilmişti. Peki; ? Kabine toplantısı ne zaman?

    takvim.com.tr
    Kabine toplantısı ne zaman? 10 Haziran bugün kabine toplantısı var mı? Kabine ertelendi mi?

    Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 10 Haziran bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabinenin ertelenip ertelenmediği arama motorlarında sorgulanıyor. Bu akşam yapılacağı duyurulan kabine toplantısıyla ilgili yeni karar alındı. Alınan karara göre; kabine toplantısıyla ilgili yeni tarih bilgisi verildi. Peki; kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kritik kararların alındığı toplantının ardından bu haftaki Kabine Toplantısı'nın NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 10 Haziran perşembe (bugün) yapılacağı açıklanmıştı.

    Bugün yapılacağı açıklanan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle ertelendi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Euro 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya müsabakası için Roma'ya gideceği; ardından Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne katılacağı öğrenildi.

    YENİ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

    İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekilmişti.. Fakat alınan son dakika kararıyla toplantının 21 Haziran'da gerçekleştirileceği duyuruldu..

        GÜNDEM KORONAVİRÜS

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
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        Haberler Güncel Kabine toplantısı ne zaman? 10 Haziran bugün kabine toplantısı var mı? Kabine ertelendi mi?