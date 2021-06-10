Kabine toplantısı ne zaman? 10 Haziran bugün kabine toplantısı var mı? Kabine ertelendi mi?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 10 Haziran bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabinenin ertelenip ertelenmediği arama motorlarında sorgulanıyor. Bu akşam yapılacağı duyurulan kabine toplantısıyla ilgili yeni karar alındı. Alınan karara göre; kabine toplantısıyla ilgili yeni tarih bilgisi verildi. Peki; kabine toplantısı ne zaman yapılacak?