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    • 09.06.2021 15:22
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    Nişantaşı'nda başörtülü akademisyen 'ya saldırıya tepkiler çığ gibi

    İstanbul Teknik Üniversitesi’nde () çalışan araştırma görevlisi , önceki gün bir arkadaşıyla birlikte Nişantaşı’ndaki Mıstık Parkı’na geldi. Bu sırada yanlarına gelen , “Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, sizin yeriniz burası değil, yeriniz , defolun gidin” dedi. Konuya tepkiler peş peşe geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş "Herkes toplumu ayrıştıran her türlü saldırının, kadına karşı şiddetin karşısında, sevginin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yanında olmalıdır" dedi. TBMM Başkanı Şentop "Kanada'da yaşanan İslam ve Müslüman düşmanlığına tepki gösterirken, Türkiye'den böyle bir haberle karşılaşmak esef verici. Şiddetle lanetliyorum" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Gül, Nişantaşı'nda saldırıya uğrayan kadın akademisyenle görüştü. İletişim Başkanı , İstanbul Nişantaş’ında yaşanan olaya ilişkin, “Bu ülkeyi kalpleri nefretten kararmış olanlara bırakmayacağız” dedi.

    Başörtülü akademisyene saldırıya tepkiler çığ gibi

    İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğretim görevlisi olan Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşı Nişantaşı'nda parkta oturdukları sırada başörtüleri nedeniyle sözlü saldırıya uğradı. Edinilen bilgiye göre parkta arkadaşlarıyla beraber bulunan E.Ç. isimli şahıs, "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun" dedi.


    Neye uğradığını şaşıran Neşe Nur Akkaya ve arkadaşları, "Rahatsız oluyorsan, sen gidip başka bir yerde oturabilirsin" diyerek şahsa tepki gösterdi.



    Akkaya'nın tepkisi üzerine saldırgan E.Ç. elindeki termos bardakla Neşe Nur Akkaya'ya vurmaya başladı. Talihsiz genç kız aldığı art arda yumruk darbeleri nedeniyle yere yığılırken araya girmeye çalışan Akkaya'nın arkadaşı da darbelerden nasibini aldı.



    Çevredeki vatandaşlar saldırgana engel olurken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Neşe Nur Akkaya darp raporu alarak şahıstan şikayetçi oldu.

    Gözaltına alınan şahsın ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakırken olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.



        ADALET BAKANI GÜL KADIN AKADEMİSYENLE GÖRÜŞTÜ
        Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Nişantaşı'nda yaşanan şiddet olayına ilişkin "Kanada'da yaşanan İslam ve Müslüman düşmanlığına tepki gösterirken Türkiye'den böyle bir haberle karşılaşmak esef verici. Şiddetle lanetliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene saldırı" başlıklı haberi alıntılayarak "Kanada'da yaşanan İslam ve Müslüman düşmanlığına tepki gösterirken Türkiye'den böyle bir haberle karşılaşmak esef verici. Şiddetle lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

        AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ SALDIRIYI KINADI
        AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Nişantaşı'nda bir kadın akademisyene uygulanan şiddeti kınadı.

        Kurtulmuş, İstanbul Nişantaşı'nda bir kadın akademisyene şiddet uygulandığı haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Nişantaşı'nda bir parkta başörtülü olduğu için genç bir akademisyene karşı yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Herkes toplumu ayrıştıran her türlü saldırının, kadına karşı şiddetin karşısında, sevginin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yanında olmalıdır. Bu tür zorbalara karşı hukukun gerekeni en sert ve seri şekilde yapacağına inanıyorum."



        "BU ÜLKEYİ KALPLERİ NEFRETTEN KARARMIŞ OLANLARA BIRAKMAYACAĞIZ"
        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Nişantaş'ında yaşanan olaya ilişkin, "Bu ülkeyi kalpleri nefretten kararmış olanlara bırakmayacağız" dedi.
        İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından Kanada'da 4 Müslüman'ın öldürülmesi ve İstanbul Nişantaşı'nda yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı. Irkçılığın en büyük hastalık olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

        "Kanada'da İslam karşıtlığı yüzünden Müslüman kardeşlerimizi hayattan koparan faşist saldırıya üzülürken, yanı başımızda Nişantaşı'ında aynı saiklerle başörtülü bir kardeşimize saldırılıyor. Bu barbarlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Irkçılık en büyük hastalıktır..Bu barbarlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu barbarlığı telin ediyorum. Ülkemizde ne yazık ki yıllar yılı birileri topluma yersiz korkular zerk ettiler. Kirli ve hastalıklı ruh hallerini ideoloji diye pazarladılar. Dini değerleri benimseyen geniş toplum kesimlerini ötekileştirerek toplumsal huzuru bozdular. İşte onlar bugün Nişantaşı'nda yaşanan şiddetin ortağıdır. Bir de buradan şunu sormak istiyorum. Bu şiddete maruz kalan kişi başörtülü olduğu için mi bazı 'insan hakları' savunucuları, 'kadın hakları' aktivistleri seslerini çıkarmıyorlar? Nedir bu onaylayıcı sessizliğin sırrı? İnsan, eşrefi mahlukattır. Kişi kendisi için istediğini diğeri için istemedikçe gerçek huzur ve güven ortamının oluşması mümkün değildir. Bu ülkeyi kalpleri nefretten kararmış olanlara bırakmayacağız. Huzur için, güven için, istikrar için, istikbalimiz için daha çok çalışacağız."

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