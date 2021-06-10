İzmir Çeşme'de çevre kirliliği görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Sit alanı olduğu bilinen bölgenin Çeşme Belediyesi tarafından yıllardır çöplük olarak kullanıldığı ortaya çıktı.
Çöp dökümünün yasak olduğu bölgede kaçak dökümlerin devam ettiği görüldü. Yangın tehlikesinin de olduğu bölgede canlı yayında Çeşme Belediyesi aracının çöp dökme anı saniye saniye görüntülendi.
Kirliliğin yangını tetiklediği ve zaman zaman yangın görüldüğü bildirildi.
Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başka Yasemin Kumaş'ın açıklamaları:
Burası 1993 senesinden beri bölge kurulu kararıyla sit alanı olarak görülüyor.
Burada kesinlikle bir çöplük uygulaması olamaz aslında. 93 yılından beri belediye alanı çöplük olarak kullanıyor.
2014 yılında mücadele ederek bu alanı kapattırdık. Fakat buraya kaçak dökümler devam ediyor. İllegal şekilde bunu yapıyorlar.