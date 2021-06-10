Buradaki kirlilik yangını da tetikliyor. Biz belediyeye gidip başvuru yapıyoruz ancak karşılık alamıyoruz. Bize karşı bir tavırları var ve biz bunu anlamıyoruz. Bize karşı bir tavırları var ve biz bunu anlamıyoruz.

İzmir'de yetkili kurumlar görevini yerine getirmiyor. Bunun yanında bir de suç işleniyor. Burası bir sit alanı ve buraya döküm yapmak yasak.

Burada yangınlara sebep olanda bizzat yetkili kurum oluyor.