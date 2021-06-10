Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.06.2021 11:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.06.2021 12:15
    ABONE OL

    sit alanını çöplüğe çevirdi! Canlı yayında inanılmaz görüntü

    Turizm cenneti olarak bilinen ’den endişe yaratan görüntüler geldi. 'nin, sit alanı olan bölgeye yasak olmasına rağmen çöp dökmesi canlı yayında saniye saniye görüntülendi. Çöplerin yangını tetiklediği ve zaman zaman yangınlar yaşandığı belirtildi.

    Çeşme Belediyesi sit alanını çöplüğe çevirdi!

    İzmir Çeşme'de çevre kirliliği görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Sit alanı olduğu bilinen bölgenin Çeşme Belediyesi tarafından yıllardır çöplük olarak kullanıldığı ortaya çıktı.


    Çöp dökümünün yasak olduğu bölgede kaçak dökümlerin devam ettiği görüldü. Yangın tehlikesinin de olduğu bölgede canlı yayında Çeşme Belediyesi aracının çöp dökme anı saniye saniye görüntülendi.



    Kirliliğin yangını tetiklediği ve zaman zaman yangın görüldüğü bildirildi.

    Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başka Yasemin Kumaş'ın açıklamaları:

    Burası 1993 senesinden beri bölge kurulu kararıyla sit alanı olarak görülüyor.

    Burada kesinlikle bir çöplük uygulaması olamaz aslında. 93 yılından beri belediye alanı çöplük olarak kullanıyor.

    2014 yılında mücadele ederek bu alanı kapattırdık. Fakat buraya kaçak dökümler devam ediyor. İllegal şekilde bunu yapıyorlar.

        Burada bir çok defa yangın çıktı ve müdahale edildi. Yangınları söndürmek bile bir maliyet ama bir türlü buna engel olamıyoruz. Çevre koruma adına tam bir felaket.

        Buradaki kirlilik yangını da tetikliyor. Biz belediyeye gidip başvuru yapıyoruz ancak karşılık alamıyoruz. Bize karşı bir tavırları var ve biz bunu anlamıyoruz. Bize karşı bir tavırları var ve biz bunu anlamıyoruz.

        İzmir'de yetkili kurumlar görevini yerine getirmiyor. Bunun yanında bir de suç işleniyor. Burası bir sit alanı ve buraya döküm yapmak yasak.

        Burada yangınlara sebep olanda bizzat yetkili kurum oluyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Havuzlupark için Bursa Büyükşehir Belediyesi devrede
        Haberler Güncel Çeşme Belediyesi sit alanını çöplüğe çevirdi! Canlı yayında inanılmaz görüntü