Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.06.2021 11:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.06.2021 12:32
    ABONE OL

    'in sözcüsü HDP'ye kapatma davasında son dakika gelişmesi: 451 HDP'li hakkında siyasi yasak isteniyor

    Son dakika haberine göre Başsavcısı , "İddianamede 451 HDP'li hakkında siyasi yasak isteniyor" açıklamasını yaptı. HDP’ye kapatma davasının iddianamesinde partinin banka hesabına tedbir konulması da istendi.

    451 HDP'li hakkında siyasi yasak isteniyor

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianamenin hazırlanıp, Anayasa Mahkemesine sunulduğunu belirterek, "451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz, artı iddianamede partinin banka hesabına tedbir konulmasını talep ettik." dedi.

    Şahin, Antalya'da Kundu Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Tesisleri'nde düzenlenen "Sınırı Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele" konulu uluslararası konferans sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyle ilgili açıklamada bulunan Şahin, "HDP iddianamesini hazırladık, Anayasa Mahkemesine tevdi ettik. Bundan sonraki süreç Anayasa Mahkemesinin yetkisinde. 15 günlük inceleme süresi var." dedi.

    451 KİŞİ HAKKINDA SİYASİ YASAK İSTENİYOR
    İddianamenin 15 günlük süre içinde değerlendirileceğini belirten Şahin, şu anda takdirin Anayasa Mahkemesi'nde olduğunu bildirdi.

    Şahin, şunları kaydetti:

    "Biz elimizden geleni yaptık. Tüm delilleri, kararları, dosyaları, Cd'leri, HDP yetkililerinin konuşmalarını hepsini dosyada delil olarak sunduk. 843 sayfa iddianame, 451 kişi hakkında yasak isteniyor, 69 kişi de odak olduğu için iddianamede yer alıyor. Yaklaşık 500 kişi değil, 451 kişi hakkında yasak istiyoruz, artı 69 kişi de terör örgütü lehine konuşmaları, parti kurulmadan ya da kurulduktan sonra parti üyesi olarak terör örgütü lehine konuşmaları var, ona ilişkin beyanları var, onlar da 69 kişi. 451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz. Artı iddianamede partinin banka hesabına tedbir konulmasını talep ettik."

        "İDDİANAMENİN KABUL EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"
        HDP'nin üst yöneticilerinin isimlerinin olup olmadığı yönündeki soruya Şahin, "Hemen hemen hepsi zaten. Hepsinin terör örgütü lehine konuşmaları var, beyanları var, bunların hepsi hakkında yasak istiyoruz. İsim olarak şu anda bir şey söyleyemem." dedi.

        Süreci kendilerinin de beklediğine değinen Şahin, "İddianamenin kabul edilmesini bekliyoruz. 15 gün içinde kabul edilip edilmeyeceğine karar verilecek." dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Havuzlupark için Bursa Büyükşehir Belediyesi devrede
        Haberler Güncel Kandil'in sözcüsü HDP'ye kapatma davasında son dakika gelişmesi: 451 HDP'li hakkında siyasi yasak isteniyor