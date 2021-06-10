Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi öğrenmek üzere arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılması planlanan Kabine Toplantısı'nın tarihinin değiştiği bildirildi. Peki, Kabine Toplantısı ertelendi mi? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ? NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine, Başkan Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle 21 Haziran'a ertelendi. Erdoğan, 1 Haziran'daki Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşme planını açıklamış ve koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlamıştı.

İşte Kabine'nin gündemindeki konular;