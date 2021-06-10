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    • 10.06.2021 11:18
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    ? , saat kaçta? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak olan Kabine'de koronavirüste normalleşme süreciyle ilgili kararlar görüşülecek ve alınan kararlar vatandaşlara duyurulacak. Peki, ? , saat kaçta? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte son gelişmeler...

    Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

    Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi öğrenmek üzere arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılması planlanan Kabine Toplantısı'nın tarihinin değiştiği bildirildi. Peki, Kabine Toplantısı ertelendi mi? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte detaylar...

    KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ? NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Kabine, Başkan Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle 21 Haziran'a ertelendi. Erdoğan, 1 Haziran'daki Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşme planını açıklamış ve koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlamıştı.

    İşte Kabine'nin gündemindeki konular;

    KABİNE'DE GÜNDEM NORMALLEŞME

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

    Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor. Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.

        KABİNE TOPLANTISI'NDA YENİ KARARLAR ALINACAK MI?

        Koronavirüs vaka sayılarının seyrinin değerlendirileceği Kabine Toplantısı'nda yeni kararlar alınıp alınmayacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın kritik toplantı sonrası bu konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Mevcut tedbirlerin haziran ayı boyunca devam edileceği kulis bilgileri arasında.

        PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?

        Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'da başlayacak şekilde güncellenmiş, pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanması kararı alınmıştı. Pazar günü kısıtlamasının da kaldırılıp kaldırılmayacağı Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından belli olacak.

        MASKE YASAĞI KALKACAK MI?

        Kabine toplantısının bir diğer önemli maddesi, koronavirüsle mücadele çerçevesinde gevşetilen bazı sınırlamaların vaka sayılarına nasıl yansıdığı olacak.
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            Haberler Güncel Kabine Toplantısı ertelendi mi? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?