



'SU YAŞAM DEMEKTİR'

Kırkgöz'ün çöplüğe dönüştüğünü, su altı videolarıyla da belgelediklerini aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, "Karada aklınıza gelen ne varsa sudan çıktı. Niye böyle acımasızlar, anlayamıyoruz. Plastik pet şişeler, bezler, maskeler, karada ne varsa burada suyun altında var. Burası adeta bir çöplük olmuş. Ben Kırkgöz'e 'Dünya'nın cenneti' diyorum. Su altından baktığınızda turkuaz renginde bir ton var. Karadan daha net bir görüş var. Biz burada Kırkgöz'e indiğimiz zaman büyüleniyoruz ancak bu kirliliği de gördüğümüzde üzülüyoruz, utanıyoruz.