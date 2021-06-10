Antalya'nın içme suyu kaynaklarından Kırkgöz Göleti, insan eliyle kirletildi. Plastik başta olmak üzere şişeler, kırık cam ve inşaat molozlarının yanı sıra çevresel atıkla dolan göletin dibi, alarm vermeye başladı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, gönüllü dalgıçlarla gölete yaptığı dalışta, kirliliği kayıt altına aldı.
Kentin içme suyu kaynaklarından Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik, alarm vermeye başladı. AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökoğlu, gönüllü dalgıçlarla birlikte gölete yaptığı dalışta, kirliliği kaydetti. Dalgıçlar, 1,5 saatlik dalış sonrası çuval çuval çöp topladı. Yağ tenekesinden araç contasına, plastik leğenden çocuk bezine, kırık şişelerden kutu içeceklere birçok atık, çuvallara doldurularak su altından çıkarıldı. Çeşitli su altı canlılarını avlamak için yapılmış tuzaklar, küflenmiş tenekeler de dalış sırasında kameralara yansıdı.
Prof. Dr. Gökoğlu, gölet dibinden çıkardıkları çöpleri görünce çok şaşırdığını söyledi. İçme suyu kaynaklarının bu denli kirletilmesinin gelecekte faciayla sonuçlanacağını anlatan Gökoğlu, "Kırkgöz yıllar önce pırıl pırıl suyuyla Antalya'nın içme suyunu destekleyen ana depolardan biriydi. Şimdi de ana depo fakat kirletilmiş ve kirletilmeye devam ediliyor. Bu ve buralara benzer yerlere özel ilgi göstermeliyiz" dedi.