İKİ LİDERİN GÜNDEMİNDEKİ KONULAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin 5. toplantısı Erdoğan ve Caparov'un riyasetlerinde, Ankara'da icra edilecek.