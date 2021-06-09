Adalar Belediye Meclisi Haziran ayı ilk oturumu 7 Haziran Pazartesi günü belediye meclis salonunda gerçekleşti. Meclisin ilk bileşimine CHP'li meclis üyesi Fatma Bucak'ın verdiği önergeler damga vurdu. Önergelerde, Adalar Belediyesi'nin Kovid-19 sürecinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yasaklanmasına rağmen esnaftan Çevre Temizlik Vergisi Ve İlan ve Reklam Vergisi'nin topladığı ortaya çıktı.
ESNAFTAN KANUNA AYKIRI VERGİ TOPLANDI
Sabah'ın haberine göre Bucak, verdiği önerge, "Yaptığım inceleme sonucunda 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 1'inci maddesinin (G) bendi ile faaliyetlerin durduğu süre içerisinde iş yerlerinden alınmaması gereken Çevre Temizlik Vergisi Ve İlan ve Reklam Vergisi'nin tahsil edilmeye devam edildiğini tespit etmiş bulunmaktayım. Bu nedenle ilçemiz sınırları içerisinde faaliyette bulunan tüm iş yerlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kararlarına istinaden kapalı oldukları süre içerisinde 7244 sayılı kanuna istinaden Çevre Temizlik Vergisi Ve İlan ve Reklam Vergisi'nin alınmaması eğer bugüne kadar alınmışsa, alınan kısmın iade edilmesi ve bu konuda ilgili müdürlük olan mali hizmetler müdürlüğünce Adalar ilçesi Esnaf ve Sanatkarları ile ticari şirketlere duyuru yapılması arz ederim" ifadelerine yer verdi.
MÜDÜRLÜĞÜN KAPATILMASI İSTENDİ
Bucak 2'nci önergesinde ise Mayıs ayı meclisinde CHP grubu tarafından verilen ancak gündeme alınmayan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün kapatılması teklifini bu mecliste de yineledi. Ancak Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, CHP'li meclis üyesi Fatma Bucak tarafından verilen önergelerin gündeme alınmasını ve oylanmasını kabul etmedi. Belediye Başkanı Gül, yetkisi dışında meclisin çalışma usulünü yok saymasının ardından, "Ben kabul etmiyorum. Suç ise gidin başvuruda bulunun. Nereye giderseniz gidin" diyerek meclis üyelerinin tepkilerine karşılık verdi.