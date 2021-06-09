DENİZ ARAÇLARININ GELİR-GİDER TABLOSUNUN İNCELENMESİ TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Gül, bu önergelerin haricinde AK Parti grubu tarafından verilen, Adalar Belediye İşletme Müdürlüğü Aktifinde kayıtlı ve Fen İşleri Müdürlüğü Demirbaş Kayıtlarında Kayıtlı Deniz Araçlarının Türk Ticaret Kanununun 1096. Maddesine istinaden tutulması gereken "JURNALİ" defterlerinin 31 Mayıs 2020 -31 Mayıs 2021 tarihleri arası kayıtlarının incelenmesi için 3 ay süre ile çalışmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 26. Maddesine istinaden araştırma komisyonu kurulması teklifini de gündeme almadı ve önergenin oylanmasını reddetti.

Gül ayrıca, Adalar Belediye İşletme Müdürlüğü Aktifinde kayıtlı ve Fen İşleri Müdürlüğü Demirbaş Kayıtlarında Kayıtlı Deniz Araçlarının Vergi Kanunlarına göre tutmak zorunda oldukları 'Yakıt Defterleinin' 31 Mayıs 2020 -31 Mayıs 2021 tarihleri arası kayıtlarının incelenmesi için 3 ay süre ile çalışmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 26. Maddesine istinaden araştırma komisyonu kurulması teklifini de reddetti.

'ÜCRETLER MAKBUZSUZ TAHSİL EDİLİYOR'

Mecliste yaşanan skandallar sonrasında DSP Adalar İlçe Başkanı Nail Murat Pekin basın açıklaması yaptı. 'Yaşananlar Adalar ilçesinde bir belediye başkanı sorunu olduğu gerçeğini açıkça ortaya sermektedir' diyen Pekin, "7 Haziran tarihli belediye meclis toplantısında Adalı meclis üyeleri tarafından 7 tane önerge verilmiştir. Bu 7 önergenin tamamı gerek belediye kanunu 21. Maddesine, gerekse meclis çalışma yönergesinin 8. Maddesine aykırı olarak belediye başkanı tarafından belediye meclisine sunulmamıştır. Önergelerden özellikle birisi, Adalar Belediyesinin en büyük gelir kaynaklarından biri olan çıkartma gemisinden sağlanan gelirlerin, belediye adına resmi olarak tahsil edilmesi yerine, açıktan tahsil edildiği yönündeki iddiaların araştırılması için, çıkartma gemisinin jurnal kayıtlarının meclis denetimine açılması ve bu kayıtlar ile tahsilat makbuzlarının karşılaştırılması talebiyle verilmiştir. Ancak bu önerge bile Belediye Başkanı tarafından yukarıda belirttiğim yasal prosedüre tamamen aykırı olarak, başkanın meclis kayıtlarına geçen sözüyle, "bu önerge meclisten geçer bu sebeple ben meclise sunmuyorum" denilerek meclise, yasalara aykırı olarak sunulmamıştır" dedi.