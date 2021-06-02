Ortaya çıkan skandal sonrası belediye veteriner Ün'ü korumak için "Belediyemiz Veteriner Hekimi Mustafa Ün, mahkeme kararına konu olan 2018 yılı işlemleri sırasında kurumumuzda görev yapmamakta olup, 2019 yılı Ekim ayından beri Belediyemizde çalışmaktadır..." iddiasında bulundu. Ancak denetime konu olan tutanakta yer alan bilgiler belediyelerin iddialarını çürüttü.

Tutanakta baskının 2019 Aralık ayında yapıldığı ve veteriner hekim Mustafa Ün'ün de görevde olduğu görüldü. Söz konusu tutanakta ayrıca Veteriner Hekim Zeynep Zorlu, Veteriner Hekim Şemin Dost Darcan, Veteriner Hekim Bekir Yılmaz ve Adalar Belediyesi Sorumlu Veteriner Hekim Dilşat Sak'ın imzası yer aldı.