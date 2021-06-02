Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesindeki atların akıbeti merak konusu olmaya devam ediyor.
İBB'nin satın aldığı 978 atın 226'sının bakımsızıktan öldüğü öğrenildi.
İBB tarafından 3 Mayıs 2021 tarihinde yapılan açıklamada, "Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür" ifadeleri kullanılmıştı.
Önceki gün ise ahırlara hapsedilen atlardan bir tanesinin daha öldüğü öğrenilirken ortaya çıkan görüntüler yürekleri sızlattı.
ADALAR BELEDİYESİ YALANA SARILDI
İBB sorumluluğundaki atlar bakımsızlıktan ölmeye devam ederken, Adalar Belediyesi'nde ise skandallar bitmiyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Aralık 2019'da yaptığı ani denetimlerde Adalar Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'nün kayıt dışı ilaç bulundurduğunu ve Veteriner Hekim Musafa Ün'ün bu ilaçları kullandığını tespit etti.