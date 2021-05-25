Adalar Belediyesi'nde yaşanan skandallar Fen İşleri Müdürü Sevgi Ünsal'ın istifa etmesiyle devam ediyor. Sabah gazetesinin, peş peşe ortaya çıkardığı usulsüzlükler sonrasında fatura Fen İşleri Müdürü'ne kesildi. Ünsal'ın istifa etmesinde ise iki farklı konunun etkili olduğu öğrenildi. İddiaya göre, 21 Mayıs'ta yapılan Adalar Belediye Meclisi'nde 2020 yılı Kesin Hesabı'nın 5 evet oyuna karşı 7 ret oyuyla reddedilmesi sonrasında belediyenin kesin hesap cetvelinde görülen bazı araçların yıllardır kayıp olduğunun ortaya çıkması ve Muğla'da polisin düzenlediği operasyonda Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in yanında gözaltına alınan Yunus Olcay adlı kişinin Adalar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanın olması nedeniyle Fen İşleri Müdürü Ünsal istifa etmeye zorlandı. Edinilen bilgilere göre, pandemi sürecinde belediye çalışanlarının şehir dışına çıkışları genelge ile yasaklandı. Ancak Yunus Olcay bağlı olduğu Fen İşleri Müdürlüğü'nden aldığı izin belgesiyle Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in yanına Muğla'ya gitti. Kayıp araçlar konusu ve Olcay'ın yasak olmasına rağmen şehir dışına çıkması nedeniyle belediyede sert rüzgarlar esti. Faturanın kesildiği Fen İşleri Müdürü Sevgi Ünsal'a yönelik belediye yönetiminin ağır hakaretleri sonrasında istifa etmek zorunda kaldığı öne sürüldü. Fen İşleri Müdürlüğü'nün ise Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik'e bağlı olduğu belirtildi.

Gelen iddialara göre ayrıca, Yunus Olcay hükümlü kadrosunda 10 yıl önce Adalar Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü'ne marangoz kadrosunda iş başı yaptı. Ancak Olcay bu süre içerisinde kendi işi yerine 3 dönemdir CHP'li belediye başkanlarının gizli olarak korumalığını yapmaya başladı. Ayrıca Adalar'da parkın orta yerine kızının adını verdiği çay bahçesini yaptığı ve belediyenin buna göz yumduğu belirtildi.

"6 MİLYON TL NEREYE HARCANDI?"

Adalar Belediyesi Kesin Hesabına ret oyu veren CHP'li meclis üyeleri, neden ret kararı verdiklerine ilişkin şerh koydu. Şerhte, "Öncelikle amacımız meclis çalışmalarını sekteye uğratmak ve geciktirmek değildir. Gerçekleşen gelir ve gider arasında 5 milyon 400 TL olmasına rağmen 2020 yılı giderlerinin 11 milyon 185 bin TL'lik kısmının ödenmediği ayrıca SGK vergi ödemelerinin yapılmadığı anlaşılmıştır. 2021 yılına devrettiği görülmektedir. Oysa gelir ve gider arasındaki fark 5 milyon 400 TL'dir. 2020 yılı içerisinde borçlanma yetkisi verildiği düşünülürse gelirlerin nereye harcandığı belli değildir. Bu sebepten kesin hesap tasarısı bu haliyle uygun görülmemiştir" ifadelerine yer verdi. CHP'li meclis üyeleri giderler arasındaki 6 milyon TL'nin de nerede kullanıldığını sordu.

KAYIP ARAÇLAR NEREDE?

Öte yandan Belediye Başkanı Erdem Gül, Adalar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.04.2021 tarih ve 3906 sayılı yazıları ile "2020 Yılı Kesin Hesap" tasarısını incelemek isteyen meclis üyelerine vermediği öğrenildi. Meclis üyelerinin, görüşmeler öncesinde hazırlanan tabloyu incelemek istediği ancak Belediye Başkanı Gül'ün buna onay vermediği belirtilirken skandallar bununla da kalmadı. Belediyenin taşınır kesin hesabı da reddedilirken meclis üyelerinin, belediyenin taşınır kesin hesabındaki araçların ruhsatlarını inceleme talepleri de reddedildi. Bazı araçların yıllardır kayıp olduğu ve kimse tarafından nereye gönderildiğinin bilinmediği ifade edildi. Adalar Belediyesi'nde yaşanan usulsüzlüklerle birlikte son 1 ayda 3 Mali Hizmetler Müdürü'nün değiştiği öğrenilirken Sayıştay'ın ise 2019 yılı denetimini Kovid-19 pandemisi nedeniyle yapamadığı belirtildi.