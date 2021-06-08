Keşfin ateşi! Amasra-1 kuyusunda bulunan doğal gaz test edildi

"GAZ KEŞFİMİZ 540 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI"

Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı." müjdesini vererek, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı." ifadelerini kullanmıştı.

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