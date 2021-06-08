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    Keşfin ateşi! -1 kuyusunda bulunan doğal gaz test edildi

    Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Türkiye'nin 'deki ikinci keşfi olan -1 kuyusundan çıkarılan doğal gazın yakılarak mühendislerin elinde enerjiye dönüştüğünü duyurdu. Dönmez o anların görüntüsünü paylaştı.

    takvim.com.tr
    Keşfin ateşi! Amasra-1 kuyusunda bulunan doğal gaz test edildi

    Fatih Sondaj Gemimizin Amasra-1 kuyusunda keşfettiği yeni rezerv test edildi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'deki ikinci keşfi olan Amasra-1 kuyusundan çıkarılan doğal gazın yakılarak mühendislerin elinde enerjiye dönüştüğünü açıkladı.

    "MÜHENDİSLERİMİZİN ELİNDE ENERJİYE DÖNÜŞTÜ"
    Dönmez, Twitter hesabından, gazın laboratuvar ortamında mühendisler tarafından ilk defa yakıldığı test görüntülerini paylaşı.

    Dönmez paylaşımında, "Karadeniz'deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü. Keşfimizin ateşi Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak." ifadelerini kullandı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni rezerv keşfettiğini açıklamıştı.

        "GAZ KEŞFİMİZ 540 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI"
        Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı." müjdesini vererek, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı." ifadelerini kullanmıştı.

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