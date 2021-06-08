Keşfin ateşi! Amasra-1 kuyusunda bulunan doğal gaz test edildi

Fatih Sondaj Gemimizin Amasra-1 kuyusunda keşfettiği yeni rezerv test edildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'deki ikinci keşfi olan Amasra-1 kuyusundan çıkarılan doğal gazın yakılarak mühendislerin elinde enerjiye dönüştüğünü açıkladı.
"MÜHENDİSLERİMİZİN ELİNDE ENERJİYE DÖNÜŞTÜ"
Dönmez, Twitter hesabından, gazın laboratuvar ortamında mühendisler tarafından ilk defa yakıldığı test görüntülerini paylaşı.
Dönmez paylaşımında, "Karadeniz'deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü. Keşfimizin ateşi Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak." ifadelerini kullandı.