Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, gerçek bir adaletin ve şeffaf denetlenebilir bir yönetimin olmadığı bir sistem, çete-mafya düzeninden başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bugün "çürüyen ve çürüten bir sistemle" yüzleşme sürecini yaşadığını ileri süren Buldan, "16 Nisan referandumuyla yasama, yürütme, yargı ve medya birleştirilerek tek adam eline teslim edildi." diye konuştu.

ABD uydusu Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçan suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını seslendiren Buldan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı kapatma davasının hukuksuz olduğunu iddia etti.

"7 HAZİRAN'IN İNTİKAMIDIR"

Buldan, altı yıldır 7 Haziran'ın etsini kırmak için darbe üstüne darbe yapıldığını savunarak, "Başaramadılar. 7 Haziran ruhunu asla ve asla söndüremediler." dedi.

HDP'ye kurulduğu günden bu yana pervasızca saldırıldığını ve saldırılmaya devam edildiğini öne süren Buldan, "Binlerce yöneticimizi ve üyemizi tutukladılar ama bize bir milim dahi geri adım attıramadılar. HDP, eşit ve özgür yaşam fikriyle tüm Türkiye'ye açıldı. Türkiye, HDP'nin değişim ve değiştirme gücüyle tanıştı. İşte dün açtıkları kapatma davası, 6 yılın intikam davasıdır. Dava ilk açıldığında da '7 Haziran'ın intikamıdır' demiştik, şimdi de aynı şeyi söylüyoruz. Bu kumpas davasının hukuki değil; siyasi bir dava olduğunu 7 Haziran tarihi tescillemiştir. Bu dava; HDP fikriyatıyla, HDP'nin yürüttüğü demokratik siyasetle baş edememe davasıdır." ifadelerini kullandı.

PKK UZANTISINDAN TRAJİKOMİK SÖZLER

Pervin Buldan, kapatma davasının HDP'yi daha fazla büyüteceğini ve güçlendireceğini iddia ederek, "Meydanı bu çete, mafya düzeninin karanlığına asla bırakmayacağımızı bir kez daha buradan ifade ediyorum. Yolumuza engeller çıkarsalar da o engelleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bir bir aşmaya devam edeceğiz. İstedikleri kadar bizi siyaset dışına atmaya çalışsınlar, bizi demokratik siyasetten asla vazgeçiremeyecekler." şeklinde konuştu.

Kapatma davasının sonuçlarını kendilerinin değil, iktidarın düşünmesi gerektiğini dile getiren Buldan, demokratik seçenekleri olduğunu ve bunu sonuna kadar işleteceklerini herkesin bilmesi gerektiğini söyledi.

AHMET ŞIK'I SAVUNDU, MHP LİDERİ BAHÇELİ'YE HAKARET ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya değinen Buldan, "Sevgili Ahmet Şık arkadaşımıza tehditler savurdu. Ahmet Şık, bu ülkenin halkları tarafından seçilen bir milletvekilidir. Onu bu koltuktan indirecek olan da ona oy veren halklarımızdır. Hiç kimsenin gücü Ahmet Şık'ın milletvekilliğini kaldırmaya da yetmeyecektir. Bir talimat da yargıya verildi. 'Gözler Anayasa Mahkemesinde olacak' dedi. Biz de buradan diyoruz ki hayır, gözler sizin ittifak halinde olduğunuz suç örgütlerinde olacaktır. Gözler sizin mafya, çete düzeninizde olacaktır. Gözler birlikte işlediğiniz suçlarda olacaktır. Gözler sizin hırsızlık ve yolsuzluklarınızda olacaktır ve yaptıklarınızın hesabını esas siz yargıya vereceksiniz ve bundan asla ve asla kaçamayacaksınız." sözlerini sarf etti.

BAHÇELİ'DEN TİP'Lİ ŞIK'A: AŞAĞILIK TİPLERE TAHAMMÜL EDEMEYİZ

Eski HDP'li, yeni TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Devleti yıkmamız gerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir" sözlerini sarf etmişti.

Partisinin grup toplantısında Şık'a çok sert tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, "Dokunulmazlığı kaldırılıp yargıya teslim edilmeli. Yeri Meclis değil demir parmaklıklardır. Bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz. Bu bölücünün layık olduğu yer demir parmaklıklar arkasıdır." şeklinde konuştu.

PERVİN BULDAN'IN ÖLDÜRÜLEN EŞİ UYUŞTURUCU BARONUYDU

Öte yandan Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan, faili meçhul cinayete kurban gitmeden önce, uyuşturucu ticaretinde bulunup elde edilen gelirin büyük bir bölümünü bölücü terör örgütü PKK'ya aktarıyordu.