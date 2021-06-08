Yedi tepeli İstanbul, rüyalar şehriydi... Marmara Denizi'ni aşan vapurları, balıkçı tekneleri ve martılarıyla milyonları büyüledi. Herkesin görünce bir nefes çektiği, kahvesini yudumladığı ve 'oh be' dediği İstanbul Boğazı, bu kez boğazımızı düğümledi...
Marmara Denizi, müsilaj yani deniz salyası denilen çevresel felaketle adeta bir ölü deniz haline geldi! Avrupa ve Anadolu kıtası kıyılarında etkili olan beyaz örtü, denizdeki canlı yaşamını da tehdit etti.
DÖRT KOLDAN MÜCADELE
Marmara'da hızla etkisini artıran müsilaj, Karadeniz ve Ege'de de kendisini gösterdi.