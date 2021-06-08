NEDİR BU MÜSİLAJ?

Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşan, bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü yapışkan bir yapıdır.