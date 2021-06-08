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    Deniz salyası, ilk olarak ’nde ortaya çıktı ardından Ege'ye sıçradı: Türkiye, seferberlik başlattı

    Deniz salyası, ilk olarak ’nde ortaya çıktı. Balıkların ve mercanların hayatını tehdit eden beyaz kabus, hızla yayıldı. Tehlike Ege'ye hatta 'e bile ulaştı! Türkiye, denizlerini kurtarmak için seferberlik başlattı

    Seaferberlik

    Yedi tepeli İstanbul, rüyalar şehriydi... Marmara Denizi'ni aşan vapurları, balıkçı tekneleri ve martılarıyla milyonları büyüledi. Herkesin görünce bir nefes çektiği, kahvesini yudumladığı ve 'oh be' dediği İstanbul Boğazı, bu kez boğazımızı düğümledi...

    Marmara Denizi, müsilaj yani deniz salyası denilen çevresel felaketle adeta bir ölü deniz haline geldi! Avrupa ve Anadolu kıtası kıyılarında etkili olan beyaz örtü, denizdeki canlı yaşamını da tehdit etti.

    DÖRT KOLDAN MÜCADELE
    Marmara'da hızla etkisini artıran müsilaj, Karadeniz ve Ege'de de kendisini gösterdi.

        Türkiye ise el ele verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısının ardından 22 maddelik eylem planına değindi. Marmara Denizi'ne gemilerden atık su boşaltımının önleneceğini söyledi.

        NEDİR BU MÜSİLAJ?
        Müsilaj,         biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşan, bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü yapışkan bir yapıdır.

        İLK SONUÇLAR ÇIKTI
        Marmara'da müsilajın araştırılması için pek çok üniversite devreye girdi. İstanbul Üniversitesi tarafından alınan örnekler incelendi. Deniz salyasına evsel ve kanalizasyon atıklar ile tek hücreli canlılarının neden olduğu belirlendi.

            BÜYÜK TEMİZLİK BAŞLIYOR
            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova valiliğine genelge gönderdi. 8 Haziran'da 'en büyük deniz temizliği seferberliği' başlatılacağı belirtildi.

            NEDEN OLUŞTU
            Müsilajın ortaya çıkmasında 3 neden üzerinde duruluyor:
            Marmara Denizi'nin sıcaklığının 2-3 derece daha yüksek olması.
            Denize verilen atıklar nedeniyle Marmara'da artan azot-fosfor yükü.
            Atıklar arıtılmadan denize akıtması.

            BÖYLESİ İLK!
            ODTÜ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Barış Salihoğlu "Müsilaj çok yaygın. Bu seviyede bir durumla hiç karşılaşmamıştık. Oksijen seviyeleri ciddi şekilde azalmış" dedi.

                ORDU'DA KORKUTAN MANZARA
                Marmara                 Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj tehdidi dalga dalga yayıldı. Ege'ye hatta Karadeniz'e kadar ulaştı. Ordu Fatsa'da balıkçılar dün sabah müsilajla karşılaştı. Hemen belediye ekiplerini aradı. Ekipler, deniz salyasını temizlerken uzmanlar uyardı: Tarımsal atıkları denize atmayın.
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