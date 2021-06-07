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    • 07.06.2021 22:13
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    açıklarında 'ın ittiği 131 düzensiz kurtarıldı

    ’in ve ilçeleri açıklarında unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 131 düzensiz , ekiplerince kurtarıldı.

    İHA
    Yunanistan'ın ittiği 131 düzensiz göçmen kurtarıldı

    ekipleri, 4 Haziran saat 18.40 sıralarında ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz in olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. 5 Haziran 16.02 sıralarında ise ilçesi Aslanburnu açıklarında 2 can salı içerisinde bulunan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 29 düzensiz göçmen, 2 Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

    Ayrıca, 6 Haziran saat 05.40 ve 06.30 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 2 ayrı lastik bot içerisindeki toplamda 58 düzensiz göçmen görevlendirilen Sahil Güvenlik botlarınca kurtarıldı.

    Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç idaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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