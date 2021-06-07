Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası nedeniyle kıyı kesimlerinde deniz tabakyla kaplandı ve adeta lağıma döndü. Tarihi geriye sardığımızda ise akıllara hemen Ekrem İmamoğlu'nun Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi için düzenlediği "Temel Atmama Töreni" geliyor. Temel atmama törenleriyle arıtma tesislerinden mahrum bırakılan İstanbul bugünlerde müsilaj (deniz salyası) ile mücadele ederken Kurbağalıdere'de nasibini aldı.
KURBAĞALIDERE TEMİZLENMEYE ÇALIŞILIYOR
İstanbul'da yoğun görülen, deniz salyası olarak da adlandırılan müsilajin görüldüğü noktalardan olan Kadıköy Fenerbahçe, Moda Sahilleri ile Kurbağalıdere'de İBB ekipleri temizlik çalışması yaptı.
Deniz yüzeyinde yoğun olarak bulunan deniz salyasını ekipler filelerle toplandı.
Toplanan deniz salyalarının atık toplama tesislerine götürüldüğü öğrenildi.