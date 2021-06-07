Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 7 ile genelge! 8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin 7 il valiliği ve belediye başkanlıkları, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarına genelge gönderildi. Genelgede, müsilajdan kaynaklanan kirliliğin giderilmesi ve yönetimi için İstanbul'da bakan yardımcısı, illerde ise vali başkanlığında Koordinasyon Merkezi oluşturulacağı belirtildi.





Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Marmara Denizi'nde kıyısı bulunan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova valilikleri, merkez belediyeleri ve ilçe belediyeleri, Marmara Belediyeler Birliği, ilgili belediye katı atık birlikleri, ilgili sivil toplum kuruluşları, ilgili sanayi ve ticaret odalarına genelge gönderildi.