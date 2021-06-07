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    • 08.06.2021 06:21
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    SON DAKİKA: ’de gece yarısı dehşet: Uykuda yakaladığı akrabasını bıçakladı

    Son dakika haberi! ’in Konak ilçesinde, kanepede uyuduğu esnada içeriye giren akrabası tarafından karın bölgesinden 2 kez bıçaklanan şahıs ağır yaralandı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    İHA
    Gece yarısı dehşet! Uykusunda bıçakladı

    Olay, gece saat 00.15 sıralarında Lale Mahallesi 3577 Sokak'ta bulunan bir evin içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, U.Ç. (29) kanepede uyuduğu esnada içeriye hızla giren akrabası K.S. (17) tarafından karın bölgesinden 2 kez bıçaklandı.

    Gece yarısı dehşet! Uykusunda bıçakladı

    HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
    U.Ç., kanlar içerisinde kalırken, K.S., hızla evden çıkarak olay yerinden kaçtı. Durum, polis ekiplerine ihbar edilirken, ağır yaralı olan U.Ç., bir yakını tarafından (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Öte yandan, kaçan şüpheli Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İzmir’de gece yarısı dehşet: Uykuda yakaladığı akrabasını bıçakladı