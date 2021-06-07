Dün Türkiye genelinde birçok bölgede muhtarlık seçimleri yapılırken, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde de halk belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti.
Özellikle muhalefetin aylardır erken seçim talebi nedeniyle seçimin sonucu kamuoyu tarafından merakla bekleniyordu. 2 bin 304 nüfusu bulunan beldede 1830 seçmenden 1704'ü sandık başına gitti.
Sandıklar açıldığında ise AK Parti kesin zaferini ilan etti. İlçede kullanılan oyların yüzde 63,4'ünü alan AK Parti adayı Erol Karabacak seçimi kazandı.
DAVUTOĞLU "KAZANACAĞIZ" DİYORDU
Seçim sonuçlarında en merak edilen konulardan birisi de Gelecek Partisi'nin oy oranıydı. Seçimden kısa bir süre önce Güney beldesinde miting düzenleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iddialı açıklamalarda bulunmuştu. Sadece 161 kişinin toplandığı miting sırasında Davutoğlu, "Bu bizim ilk seçimimiz, ilk zaferimiz olacak, nihayette zaferin adı Ankara'da olacak Ankara'da." ifadelerini kullanmıştı.
YÜZDE 1 BİLE ALAMADI
Sandıklar açıldıktan sonra ise ilk zaferini değil hezimetini yaşayan Davutoğlu alay konusu oldu. Sadece 17 oy alan Davutoğlu'nun partisi yüzde 1 oy oranı bile alamadı.