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    • 09.06.2021 06:03
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    'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

    'nın ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı Yenimahalle Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Otomobil ise vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

    Ankara'da otomobil dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var

    Hasan Kılıç (23) idaresindeki 06 RPS 44 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Yılbant Caddesi'nde önce yol kenarındaki tabelaya çarptı, ardından dereye devrildi.

    Araçtakilerden hafif yaralanan Berat Örnek (18), kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra giderek durumu bildirdi.

    Olay yerine polis, itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, araçta olduğu belirtilen kişilerin telefonunu aradı ancak ulaşama

    Büyükşehir Belediyesi ve su altı arama kurtarma ekipleri derede yaptıkları aramada Hasan Kılıç, (18) ve Yücel Akcan'ın cansız bedenine ulaştı.

    Sudan çıkarılan cenazeler, Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Yaralı Örnek, Yenimahalle Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Otomobil ise vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

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    Haberler Güncel Ankara'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı