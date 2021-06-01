Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs salgınına yönelik normalleşme ve aşılama çalışmalarına değinen Erdoğan, "Maskelerden ne zaman kurtulacağız?" sorusunu da yanıtladı.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
MASKELERDEN NE ZAMAN KURTULACAĞIZ?
Öncelikle şunu çok açık net söylemekte fayda görüyorum. Maske, mesafe, hijyen. Bu 3 başlık söz konusu. Sosyal mesafe, maske önem arzediyor. Sosyal mesafe gündemimizde yerini koruduğu zaman arada mesafe konulması halinde maskeden de kurtulmak mümkün olur.
1,5 metreye dikkat edildiği zaman maskeden de kurtulmak mümkün ama sosyal mesafe şart. Bakanımız kısa bir süre sonra bununla ilgili açıklama yapacak. Şu şartlarda maskeyi de çıkarabiliriz diye. 1,5 metre gibi mesafeyi aramızda koruduğumuzda maskeyi çıkarabiliyoruz.