Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj sorununa karşı hazırlanan Acil Eylem Planı'nı açıkladı.





MARMARA DENİZİ'NE HALİÇ MODELİ

Bakan Kurum, "Marmara'mızı kaderine terk etmeyeceğiz. Aynı Haliç'te Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa Marmara Denizi'mizde de Boğaz'da da gereken tüm adımları atıyor olacağız. 7/24 çalışacağız. Bu işte herkes elini taşın altına koymalı. Tüm kurumlar ile sürekli işbirliği halindeyiz. Şimdi Marmara denizinin dijital ikizini oluşturacağız. Gemi kaynaklı kirlilikten karasal kirliliğe kadar her şey takip edilecek" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı gibi, son derece hayati bir konuda yaptığımız bu değerli ortak akıl toplantımıza ev sahipliği yapan; Marmara Belediyeler Birliği'mize, başkan ve yönetimine şükranlarımı sunuyorum.

Marmara Denizimizi tehdit eden müsilaj sorununun çözümü için katkı sağlayan; hocalarımıza, belediye başkanlarımıza, bakanlık ve STK temsilcilerimize ortaya koydukları yüksek gayretten dolayı çok teşekkür ediyorum.

Birazdan açıklayacağımız eylem planımızın, başta Marmara Denizimizin korunmasına, her türlü kirlilikten ve bilhassa deniz salyası sorunundan kurtulmasına ve Marmara'ya kıyısı olan tüm şehirlerimizin geleceğine katkı vermesini diliyorum.