Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj sorununa karşı hazırlanan Acil Eylem Planı'nı açıkladı.
MARMARA DENİZİ'NE HALİÇ MODELİ
Bakan Kurum, "Marmara'mızı kaderine terk etmeyeceğiz. Aynı Haliç'te Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa Marmara Denizi'mizde de Boğaz'da da gereken tüm adımları atıyor olacağız. 7/24 çalışacağız. Bu işte herkes elini taşın altına koymalı. Tüm kurumlar ile sürekli işbirliği halindeyiz. Şimdi Marmara denizinin dijital ikizini oluşturacağız. Gemi kaynaklı kirlilikten karasal kirliliğe kadar her şey takip edilecek" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkan başlıklar:
Marmara Denizi Koruma Eylem Planı gibi, son derece hayati bir konuda yaptığımız bu değerli ortak akıl toplantımıza ev sahipliği yapan; Marmara Belediyeler Birliği'mize, başkan ve yönetimine şükranlarımı sunuyorum.
Marmara Denizimizi tehdit eden müsilaj sorununun çözümü için katkı sağlayan; hocalarımıza, belediye başkanlarımıza, bakanlık ve STK temsilcilerimize ortaya koydukları yüksek gayretten dolayı çok teşekkür ediyorum.
Birazdan açıklayacağımız eylem planımızın, başta Marmara Denizimizin korunmasına, her türlü kirlilikten ve bilhassa deniz salyası sorunundan kurtulmasına ve Marmara'ya kıyısı olan tüm şehirlerimizin geleceğine katkı vermesini diliyorum.
Bugün Kocaeli'mizde, Marmara Bölgesindeki valilerimizle, büyükşehir belediye başkanlarımızla birlikteyiz. Hep birlikte, biraz önce Marmara Denizimizin geleceği için önemli bir toplantı gerçekleştirdik.
Ortak akılla, samimiyetle, gayretle, birlik ve beraberlik içerisinde hazırladığımız Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'mızı istişare ettik ve son halini verdik.
Burada hepimiz, ortak bir iradeyle; İstanbul Boğazı'mızı, Marmara Denizi'mizi kirliliğe, kaderine terk etmeyeceğiz dedik. El birliğiyle, iş birliğiyle gözbebeğimiz Marmara'yı kurtaracağız dedik.
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
Bugün şehirlerimizi, insanımızı etkileyen üç önemli meselemiz var. Bunlar; salgın, deprem ve iklim değişikliği. 2020 yılı bu üç meselenin neden olduğu sonuçlarla mücadele içinde geçti. Bugün konuştuğumuz müsilaj probleminin ana nedeni olan iklim değişikliğiyle mücadelenin yolu ve çözümü; çevre yatırımlarından, yeşil yatırımlardan geçmektedir.
Bugün Bakanlık olarak; yerel yönetimlerimizle birlikte binlerce çevre projesi yürütüyoruz. Dün, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde; Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, bu yatırımlarımızın önemli bir kısmının açılışını yaptık.
Millet bahçelerinden koruma projelerine, atık getirme merkezlerinden atıksu arıtma tesislerine, çevre yatırımlarından bisiklet yollarına kadar tamamladığımız onlarca projeyi milletimizin hizmetine sunduk. Ben bu vesileyle bir kez daha 5 Haziran Dünya Çevre Günü'müzü kutluyorum.
"MÜSİLAJ SORUNUNU, İLK ANDAN İTİBAREN TİTİZLİKLE TAKİP ETTİK, EDİYORUZ"
Aziz İstanbul'umuz, sanayimizin ekonomimizin lokomotif şehirlerinden Kocaeli'miz ve tüm kıyı şehirlerimizde, son derece yaygın bir kirlilik yaşıyoruz. Dünya'nın farklı noktalarında çeşitli sebeplerle zaman zaman ortaya çıkan Müsilaj problemi, deniz salyası sorunuyla karşı karşıyayız.
Çözüm noktamız çok net. Hakikaten hepimizin, 84 milyonun, Marmara Bölgesinde yaşayan 25 milyon vatandaşımızın içini sızlatan o görüntüleri yok etmek. Marmara Denizi'mizi bir seferberlik anlayışıyla tertemiz hale getirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin üzerinde bir vazifedir, bir borçtur. Bu anlamda; el birliği yapmak, güç birliği yapmak zorundayız. Ve bir an evvel karasal, tarımsal ve gemi kaynaklı ne kadar farklı kirlilik türü varsa, ne kadar sebep varsa hepsini ortadan kaldırmaktır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak; müsilaj sorununu, ilk andan itibaren titizlikle takip ettik, ediyoruz.
300 kişilik ekibimizle, Marmara Denizi'nde 91 noktada, karada da tüm atıksu arıtma ve katı atık tesislerinde, kirlilik kaynaklarında denetimlerimizi yaptık.
Aldığımız örnekleri Çevre Laboratuvarımızda inceledik. ODTÜ Bilim gemimizle suyun altında ve üstünde 100 farklı noktadan numuneler aldık.
700'ü aşkın bilim insanı, kurum temsilcisi, STK ve belediye yetkilisinin katıldığı son yılların en geniş katılımlı çalıştayını yaptık.
Dün de, Marmara Belediyeler Birliği Başkanımız ve Bakan Yardımcımız başkanlığında; belediyelerin başkan yardımcıları, çevre koruma ve kontrol daire başkanları, su ve kanalizasyon idarelerinin genel müdürleri, ilgili bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın temsilcileriyle bir değerlendirme toplantısı yaptık.
Şunun altını önemle çizmek isterim ki; bu süreci şeffaf ve katılımcı bir anlayışla konunun tüm taraflarıyla istişare ederek yürüttük. Bu toplantıda çalıştayın sonuçlarını ele aldık.
Yine katılımcılarımızın müsilaj sorunu kapsamında sundukları yeni çözüm ve önerileri dinledik. Yapılan bu istişarelerin, toplantıların sonunda Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'mızı hazırladık.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, tecrübeleriyle son halini verdiğimiz Eylem Planımız; işte bu kararlı adımları, kısa, orta ve uzun vadeli bütün planlarımızı içermektedir.