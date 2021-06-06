



AKARYAKIT İSTASYONU GÖREVLİLERİ VE BEKÇİLER YARDIMA KOŞTU

Bu arada olay yerinin yakınındaki akaryakıt istasyonunda bulunan bekçi ve görevliler, 155'e ihbarda bulunurken, kazazedelere yardıma koştu. Yanan otomobile ilk müdahaleyi istasyon görevlileri yangın tüpleri ile yaptı. Kısa süre sonra kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldükten sonra itfaiye görevlileri Türkmenoğlu ile Işık'ı, sıkıştıkları yerden çıkardı. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılardan Cihan Türkmenoğlu, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Cihan, doktorların çabalarına rağmen şehit oldu.