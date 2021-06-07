Deniz salyası nedir, nasıl temizlenir? Müsilaj sorununda etkili olan reaktif oksijen nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Marmara'dan sonra Karadeniz'de de rastlanılan bu doğaya zarar veren olay gitgide büyürken önleyici çalışmalar da devam ediyor. Bu noktada Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer çalışmalarında reaktif oksijen ile güzel sonuçlar aldığını aktardı. İşte deniz salyası müsilaj sorunu ile ilgili son gelişmeler…
REAKTİF OKSİJEN NEDİR?
Marmara Denizi'nden aldıkları su numunelerinde litre başına 0,8 milimetreküp oksijen ölçtüklerini, bu birimin 2 milimetreküpün altına düşmesinin yaşamsal faaliyetleri durdurduğunu anlatan Tecer, şu bilgileri verdi:
"Deniz salyasının deniz canlılarına verdiği en büyük problem, sudaki oksijeni tüketmesi ve atmosferden de oksijen kazanımını engellenmesidir. Derin denizler ve yüzeydeki canlılığın oksijen noksanlığı nedeniyle bitme noktasına gelmesine neden oluyor. Soğuk atmosferik plazmayla ürettiğimiz reaktif oksijenin deniz suyuna enjekte edilmesiyle çözüm olacak bir aşamaya geldik. Litre başına 0,8 miligram çözülmüş oksijene sahip deniz salyası örneğini içeren suyu çok kısa bir sürede reaktif oksijen uygulamasıyla yaklaşık 13-14 miligram seviyesine getirdik. Bu ancak tatlı sularda görülebilen bir seviyedir. Deniz salyasının organik kısmını parçalayarak elimine ettik ve dibe çökelmesini sağladık."