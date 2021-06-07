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    • 07.06.2021 14:21
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    , ? , ! Randevular nasıl oluşturulur?

    Milyonlarca kişi yoğun bir şekilde , ? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Koronavirüsle tüm dünya gibi ülkemizde mücadele ediyor ve bu konuda aşılama büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği sıraya göre aşılarını olan vatandaşlardan öğretmen mesleğini icra edenlere müjdeli haber geldi ve MEB duyuru yayınlandı. Peki , na nereden ulaşılır? Covid 19 aşı randevuları nasıl oluşturulur? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Aşı sırası kimde, hangi yaşta?

    Aşı sırası kimde, hangi yaşta? Covid-19 aşı sorgulama MHRS, SMS ve e-Nabız ekranı! Randevular nasıl oluşturulur? Sorgulamaları sıklıkla yapılıyor. Koronavirüsten korunmak isteyen tüm illerden milyonlarca vatandaş normal hayatına geri dönmek istiyor ve bu noktada aşılanıyor. Peki Sağlık Bakanlığı takvimine göre şu an aşı sırası hangi yaşta? Diğer yandna MEB duyuru yayınladı ve öğretmenlerin de randevu oluşturabileceklerini duyurdu. İşte ayrıntılar…

    AŞI SIRASI KİMDE?

    50 yaş üstü korona aşılama uygulaması 1 Haziran'da başladı, MEB açıklaması da geldi, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının aşı randevularının aşılanacağı duyuruldu.

    MEB AÇIKLAMASI GELDİ!

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının aşı randevularının Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandığını ve e-Nabız'dan randevu alabileceklerini duyurdu.

    Selçuk: "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum."

    Bakan Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, bu ay da geriye kalan eğitim çalışanlarının aşısının tamamlanacağını açıklamıştı.

    AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

    Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

        MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

        MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

        Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

        TELEFONLA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

        Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

        HAFTA SONU VE MESAİ SAATLERİ DIŞINDA AŞI RANDEVUSU ALINIR MI?

        Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.

        AŞI ÖNCELİK DURUMU NASIL ÖĞRENİLİR?

        Aşılama işlemleri için sıranın kendisine gelip gelmediğini öğrenmek isteyen kişilerse "aşıla" mobil uygulaması üzerinden ya da 2023'e AŞI boşluk TC KİMLİK NUMARASI boşluk T.C. SERİ NUMARASININ SON 4 HANESİ girilerek SMS atılabilir.
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