MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.