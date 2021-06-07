Aşı sırası kimde, hangi yaşta? Covid-19 aşı sorgulama MHRS, SMS ve e-Nabız ekranı! Randevular nasıl oluşturulur? Sorgulamaları sıklıkla yapılıyor. Koronavirüsten korunmak isteyen tüm illerden milyonlarca vatandaş normal hayatına geri dönmek istiyor ve bu noktada aşılanıyor. Peki Sağlık Bakanlığı takvimine göre şu an aşı sırası hangi yaşta? Diğer yandna MEB duyuru yayınladı ve öğretmenlerin de randevu oluşturabileceklerini duyurdu. İşte ayrıntılar…
AŞI SIRASI KİMDE?
50 yaş üstü korona aşılama uygulaması 1 Haziran'da başladı, MEB açıklaması da geldi, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının aşı randevularının aşılanacağı duyuruldu.
MEB AÇIKLAMASI GELDİ!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının aşı randevularının Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandığını ve e-Nabız'dan randevu alabileceklerini duyurdu.
Selçuk: "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum."
Bakan Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, bu ay da geriye kalan eğitim çalışanlarının aşısının tamamlanacağını açıklamıştı.
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.