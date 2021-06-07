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    • 07.06.2021 21:56
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    İletişim Başkanı : " egemenlik hakkımızdır, vatandaşlarımızın haklarını koruyacağız"

    İletişim Başkanı , " egemenlik hakkımızdır. Vatandaşlarımızın dijital platformlarda yaşadığı mahremiyet ihlallerine, mağduriyetlerine karşı tüm haklarını koruyacağız" açıklamasında bulundu.

    Siber Vatan egemenlik hakkımızdır!

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    'Siber Vatan'ın egemenlik hakkımızdır diyen Altun, "Vatandaşlarımızın dijital platformlarda yaşadığı mahremiyet ihlallerine, mağduriyetlerine karşı tüm haklarını koruyacağız. Bilinmeli ki her türlü terör destekçiliğini, dezenformasyon, algı operasyonlarını aynı kararlılıkla bertaraf edeceğiz" ifadelerini kullandı.




    İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuya ilişkin açıklamaları;


    Bugün, Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre; Üye ülkelerin herhangi birinin talebiyle terör içerikleri aklınıza gelen tüm uluslararası dijital platformlardan en fazla 1 saat içinde kaldırılacak. Aksi halde söz konusu platformlara cezai yaptırım uygulanacak.



    "BASKICILIK" İDDİALARINA TEPKİ
    AB söz konusu olunca "terör içeriklerinin kaldırılması" demokratik ama 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" söz konusu baskıcılık öyle mi?




        "VATANDAŞLARIMIZIN TÜM HAKLARINI KORUYACAĞIZ"
        Siber Vatan egemenlik hakkımızdır. Vatandaşlarımızın dijital platformlarda yaşadığı mahremiyet ihlallerine, mağduriyetlerine karşı tüm haklarını koruyacağız. Bilinmeli ki her türlü terör destekçiliğini, dezenformasyon, algı operasyonlarını aynı kararlılıkla bertaraf edeceğiz.
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        Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Siber Vatan egemenlik hakkımızdır, vatandaşlarımızın haklarını koruyacağız"