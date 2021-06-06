Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar doğrultusunda, bazı illerdeki köy ve mahallelerde muhtarların ve/veya ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için sandıklar kuruldu.

Bu doğrultuda İstanbul'da çeşitli nedenlerle düşen muhtarlıklar için 14 mahallede 11'i kadın 62 aday yarıştı, yaklaşık 71 bin seçmen sandık başına gitti.