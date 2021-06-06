İstanbul'da 14 mahalledeki muhtarlık seçimleri için oy kullanımı saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar doğrultusunda, bazı illerdeki köy ve mahallelerde muhtarların ve/veya ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için sandıklar kuruldu.
Bu doğrultuda İstanbul'da çeşitli nedenlerle düşen muhtarlıklar için 14 mahallede 11'i kadın 62 aday yarıştı, yaklaşık 71 bin seçmen sandık başına gitti.
Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde 6, Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde 4, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi'nde 3, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'nde 2, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi'nde 3, Güngören Sanayi Mahallesi'nde 7, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde 10, Şişli Feriköy Mahallesi'nde 3, Çatalca'da Ormanlı Mahallesi'nde 7, Kaleiçi Mahallesi'nde 5, Beyoğlu'nda Asmalı Mescit Mahallesi'nde 2, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 5, Katipmustafa Çelebi Mahallesi'nde 3 ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi'nde 2 aday muhtar olabilmek için yarıştı.