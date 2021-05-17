Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde tarihi bir operasyona imza atarak PKK-PYD terör örgütünün sözde Suriye sorumlusu "Sofi Nurettin" kod adlı Halef El Muhammed'i etkisiz hale getirdi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "PKK-YPG'nin Irak'ta ve Suriye'de saklanan teröristlerin ele başlarını etkisiz hale getirene kadar operasyonalarımız sürecektir" ifadelerini kullandı.
ESAS DARBE ABD'YE İNDİRİLDİ
"Sofi Nurettin" kod adlı Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirilmesi ile terör örgütü PKK'ya indirilen darbe eş güdümlü olarak ABD'nin bölgedeki bölücü faaliyetlerine de indirildi.
ABD, Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin tüm çağrılarına ve baskılarına rağmen sözde Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) kurmuş ve bu terör oluşumunda PKK'lı üst düzey yöneticilerle birlikte MİT tarafından etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'e de önemli görevler vermişti.