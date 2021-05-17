



ÖRGÜT AÇISINDAN YIKICI ETKİLERİ OLACAK

Güvenlik kaynaklarınca, MİT'in sahadan topladığı istihbari bilgiler doğrultusunda gerçekleştirdiği operasyonun, örgüt üzerinde kalıcı ve yıkıcı etkileri olacağı belirtiliyor.

PKK/KCK yönetimince Irak'ta bulunduğu gizlenmeye çalışılan, YPG Suriye genel sorumluluğu görevini de yürüten Halef El Muhammed'in, Irak alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilmesinin, "PYD/YPG'nin, PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu" olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, Murat Karayılan ile örgütün silahlı kadrolarını yöneten ve örgüt içinde ağırlığı bulunan Halef El Muhammed'in eksikliğinin, örgüt üst düzey yöneticileri arasında güç mücadelesini tırmandırarak, üst düzey kadrolar arasında kırılmalara neden olacağı değerlendiriliyor.

MİT'in sınır ötesinde örgüte yönelik istihbari ve operasyonel çalışmalarının, "en üst düzeyden alt düzeye kadar tüm kadrolar için ne olursa olsun adaletin bir gün tecelli edeceğine dair kuvvetli bir mesaj verdiği" vurgulanıyor.





HDP'LİLERLE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFI DA ORTAYA ÇIKTI

Halef El Muhammed'in, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'le çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.

Fotoğrafta ayrıca Murat Karayılan, Fehman Hüseyin, Sabri Ok, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi terör örgütünün "sözde" üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu görülüyor.