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    • 17.05.2021 23:10
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    , 'nin 'deki terör kolunu kesti! İşte 'in MİT tarafından imha edilme süreci ve ABD bağlantıları...

    MİT, tarihi bir operasyona imza atarak PKK'nın genel sorumlusu 'i etkisiz hale getirdi. 'in ölümüyle PKK'ya büyük bir darbe indirildi ve Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti planı olan, PYD'ye ciddi destekler veren 'ye de önemli bir mesaj verildi. Takvim.com.tr Sofi Nurettin'in imha edilme süreci ve ABD bağlantılarını sizler için derledi...

    takvim.com.tr
    ABD'ye Sofi Nurettin darbesi!

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde tarihi bir operasyona imza atarak PKK-PYD terör örgütünün sözde Suriye sorumlusu "Sofi Nurettin" kod adlı Halef El Muhammed'i etkisiz hale getirdi.



    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "PKK-YPG'nin Irak'ta ve Suriye'de saklanan teröristlerin ele başlarını etkisiz hale getirene kadar operasyonalarımız sürecektir" ifadelerini kullandı.



    ESAS DARBE ABD'YE İNDİRİLDİ
    "Sofi Nurettin" kod adlı Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirilmesi ile terör örgütü PKK'ya indirilen darbe eş güdümlü olarak ABD'nin bölgedeki bölücü faaliyetlerine de indirildi.

    ABD, Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin tüm çağrılarına ve baskılarına rağmen sözde Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) kurmuş ve bu terör oluşumunda PKK'lı üst düzey yöneticilerle birlikte MİT tarafından etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'e de önemli görevler vermişti.



        ABD ASKERLERİ İLE AYNI KAMPTA KALMIŞ
        ABD, SDG çatısı altında PKK'ya destek vermekle kalmamış aynı zamanda Türkiye'nin bu terör oluşumlarına yapacağı operasyonlar karşısında Bahoz Erdal ve Sofi Nurettin'i kendi askerleri ile korumuştu. Konuya ilişkin terör örgütünün Suriye karargahlarında görev yapan D.M isimli örgüt üyesinin anlatımına göre 8 ABD'li asker Bahoz Erdal'ı korudu. O dönem Sofi Nurettin de ABD askerleri ile aynı kampta kaldı.

        Gara Harekatı'nda ilk hedefte olan isimlerden biri de Sofi Nurettin'di. Harekata ilişkin ABD'ye 42 dakika sonra bilgi verildi ve ABD de vakit kaybetmeden terör örgütü üyelerine haber verdi.

        ABD SAYESİNDE GARA'DAN KURTULDU
        PKK'nın Irak-Suriye arasındaki geçişlerini organize eden Sofi'nin Gara Harekatı'nda Gara'ya yakın bir yerde bulunduğu ve operasyonların ardından güzergah ağır yara aldığı için bölgeye yakın ABD üslerini kullanarak kaçtığı iddia edildi.



        13 VATANDAŞIN ŞEHİT EDİLMESİ EMRİNİ VERMİŞ
        Suriye Genel Sorumlusu olarak Suriye sınır hattından ülkemize yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi konumunda bulunan Sofi Nurettin, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerimize karşı silahlı faaliyetleri yönetti. Ayrıca, Sofi Nurettin kod adlı Halef el Muhammed, TSK tarafından Gare alanında Şubat ayında gerçekleştirilen Pençe-Kartal-2 operasyonu esnasında güvenlik güçlerimize karşı yürütülen faaliyetleri organize eden en üst düzey sorumlu terörist olarak 13 masum vatandaşın şehit edilmesi emrini verdi.

        ETKİSİZ HALE GETİRİLEN EN ÜST DÜZEYDEKİ TERÖRİST
        Güvenlik kaynaklarınca, MİT'in sahadan topladığı istihbari bilgiler doğrultusunda gerçekleştirdiği operasyonun örgüt üzerinde kalıcı ve yıkıcı etkileri olacağı belirtiliyor. PKK/KCK yönetimince Irak'ta bulunduğu gizlenmeye çalışılan, YPG Suriye genel sorumluluğu görevini yürütmüş olan Sofi Nurettin'in, Irak alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilmesinin, PYD/YPG'nin, PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğu ifade ediliyor.



        Öte yandan, Murat Karayılan ile birlikte örgütün silahlı kadrolarını yöneten ve örgüt içinde ağırlığı bulunan Sofi Nurettin'in eksikliğinin, örgüt üst düzey yöneticileri arasında güç mücadelesini tırmandırarak üst düzey kadrolar arasında kırılmalara neden olacağı değerlendiriliyor. Ayrıca güvenlik kaynakları; Murat Karayılan ile birlikte Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargâhı yürütmesinde yer alan Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed'in, bugüne kadar örgütün askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğunu belirtti.

        MİT'in sınır ötesinde örgüte yönelik istihbari ve operasyonel çalışmalarının, en üst düzeyden alt düzeye kadar tüm kadrolar için ne olursa olsun adaletin bir gün tecelli edeceğine dair kuvvetli bir mesaj verdiği vurgulanıyor.



            MURAT KARAYILAN'IN AKIL HOCASIYDI
            Terör örgütüne 1990'da katılan Halef El Muhammed, 1995'te Van/Başkale kırsalında grup sorumluluğu, 2007'ye kadar Hakkari-Yüksekova-Şırnak sorumluluğu, 2007'den sonra ise Diyarbakır sorumluluğu görevlerini üstlenmişti.

            2009'da, halihazırda Murat Karayılan'ın yönettiği örgütün askeri kanadı HPG'nin başına getirilen Halef El Muhammed, bu görevi sırasında, kamu binaları ve yöneticiliklerinin ele geçirilmesini hedefleyen Beytüşşebap baskını gibi çok sayıda eylemi yönetmişti.

            HPG sorumluluğu görevini 2013'te Murat Karayılan'a devrederek, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerini Suriye alanına taşıyan Halef El Muhammed, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Suriye genel sorumlusu oldu. Etkisiz hale getirilen teröristin Murat Karayılan'ın "akıl hocası" olduğu da belirtildi.

            Suriye genel sorumlusu olarak Suriye sınır hattından Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi konumunda bulunan Halef El Muhammed, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerine karşı silahlı faaliyetleri yönetti.



            ÖRGÜT AÇISINDAN YIKICI ETKİLERİ OLACAK
            Güvenlik kaynaklarınca, MİT'in sahadan topladığı istihbari bilgiler doğrultusunda gerçekleştirdiği operasyonun, örgüt üzerinde kalıcı ve yıkıcı etkileri olacağı belirtiliyor.

            PKK/KCK yönetimince Irak'ta bulunduğu gizlenmeye çalışılan, YPG Suriye genel sorumluluğu görevini de yürüten Halef El Muhammed'in, Irak alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilmesinin, "PYD/YPG'nin, PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu" olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğu ifade ediliyor.

            Öte yandan, Murat Karayılan ile örgütün silahlı kadrolarını yöneten ve örgüt içinde ağırlığı bulunan Halef El Muhammed'in eksikliğinin, örgüt üst düzey yöneticileri arasında güç mücadelesini tırmandırarak, üst düzey kadrolar arasında kırılmalara neden olacağı değerlendiriliyor.

            MİT'in sınır ötesinde örgüte yönelik istihbari ve operasyonel çalışmalarının, "en üst düzeyden alt düzeye kadar tüm kadrolar için ne olursa olsun adaletin bir gün tecelli edeceğine dair kuvvetli bir mesaj verdiği" vurgulanıyor.

            HDP'LİLERLE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFI DA ORTAYA ÇIKTI
            Halef El Muhammed'in, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'le çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.

            Fotoğrafta ayrıca Murat Karayılan, Fehman Hüseyin, Sabri Ok, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi terör örgütünün "sözde" üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu görülüyor.
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            Haberler Güncel Türkiye, ABD'nin Suriye'deki terör kolunu kesti! İşte Sofi Nurettin'in MİT tarafından imha edilme süreci ve ABD bağlantıları...