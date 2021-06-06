LGS tercihleri ne zaman 2021? E-Okul lise tercih robotu! MEB LGS lise tercih kılavuzu yayınlandı mı?

LGS tercihleri ne zaman 2021? E-Okul lise tercih robotu! MEB LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Hayalini kurduğu lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler bugün sınavda ter döktü ve MEB'in tercih kılavuzunu yayınlayıp yayınlamadığı merak konusu oldu. Peki MEB sonuç tarihini duyurdu mu? Lise tercihleri hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
2021 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı, LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından belli olacak. Tercihler https://e-okul.meb.gov.tr adersinden ya da öğrencilerin okuduğu okulun müdürlüğünden yapılabilecek.
TERCİH LİSTESİ NASIL OLUŞTURULUR?
-MEB'in internet sitesinde e-okul'da açılmış olan Tercih Robotuna girin.
-İlk olarak yerel yerleştirme işlemlerini tamamlayın.
-İkinci olarak Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberini tıklayın.
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-Karşınıza gelen okul türlerinden istediklerinizi işaretleyin. İsteyen öğrenci tek okul türü seçimi yapabilir.