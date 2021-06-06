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    • 06.06.2021 19:15
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    LGS tercihleri ne zaman 2021? E-Okul lise tercih robotu! MEB LGS lise tercih kılavuzu yayınlandı mı?

    LGS tercihleri ne zaman 2021? E-Okul lise tercih robotu sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Her sene MEB’in düzenlediği ve heyecanla beklenen liselere giriş sınavı 6 Haziran’da iki oturumda gerçekleşti ve adaylar kendilerine sunulan 90 soruyu yanıtladı. Sınavın bitince soru ve cevaplar yayınlandı ve istediği okula yerleşmek isteyenler tercih işlemlerini merak eder oldu. Peki yayınlandı mı? E-Okul lise tercih robotuna nasıl ulaşılır?

    takvim.com.tr
    LGS tercihleri ne zaman 2021?

    LGS tercihleri ne zaman 2021? E-Okul lise tercih robotu! MEB LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Hayalini kurduğu lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler bugün sınavda ter döktü ve MEB'in tercih kılavuzunu yayınlayıp yayınlamadığı merak konusu oldu. Peki MEB sonuç tarihini duyurdu mu? Lise tercihleri hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.

    LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

    2021 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı, LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından belli olacak. Tercihler https://e-okul.meb.gov.tr adersinden ya da öğrencilerin okuduğu okulun müdürlüğünden yapılabilecek.

    TERCİH LİSTESİ NASIL OLUŞTURULUR?

    -MEB'in internet sitesinde e-okul'da açılmış olan Tercih Robotuna girin.

    -İlk olarak yerel yerleştirme işlemlerini tamamlayın.

    -İkinci olarak Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberini tıklayın.

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    -Karşınıza gelen okul türlerinden istediklerinizi işaretleyin. İsteyen öğrenci tek okul türü seçimi yapabilir.

        LGS SINAVI DEĞERLENDİRME NASIL OLUYOR?

        Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

        a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

        c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

        ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

        d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
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