Bugün milyonlarca öğrenci sınavda elinden geleni yaptı. Sınava katılan öğrenciler LGS sorularına ve cevaplarına odaklandı. İkametgahlarına en yakın ve kendilerine en uygun lise seçimini yapacak olan öğrenciler MEB üzerinden LGS soruları ve cevaplarının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Sınava giren öğrenciler LGS İnkılap Tarihi Atatürkçülük, Türkçe, Din Kültürü ve Yabancı Dil soruları cevaplarını merak edip araştırıyor. İşte, 2021 LGS'de sorulan sorular ve cevapları!
LGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 LGS soru ve cevapları için net bir tarih verilmiş değil. Geçen yıl sınav 20 Haziran'da gerçekleşmiş soru kitapçığı ve cevap anahtarı 21 Haziran'da yayımlanmıştı. Bu nedenle gözler 7 Haziran'a çevrilmiş durumda...
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.