Bugün milyonlarca öğrenci sınavda elinden geleni yaptı. Sınava katılan öğrenciler LGS sorularına ve cevaplarına odaklandı. İkametgahlarına en yakın ve kendilerine en uygun lise seçimini yapacak olan öğrenciler MEB üzerinden LGS soruları ve cevaplarının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Sınava giren öğrenciler LGS İnkılap Tarihi Atatürkçülük, Türkçe, Din Kültürü ve Yabancı Dil soruları cevaplarını merak edip araştırıyor. İşte, 2021 LGS'de sorulan sorular ve cevapları!