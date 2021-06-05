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    • 05.06.2021 14:54
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    ’ın SMS demokrasisi: İstanbul İl Başkanı ile il yönetimini SMS ile görevden aldı

    'ın Genel Başkanlığını yürüttüğü 'nin İstanbul İl Başkanı ile il yönetimi dün görevden alınmıştı. Son dakika haberine göre Gürol Ayan, görevden alınmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Ayan, ’nden gelen SMS yoluyla yapılmış tebligat üzerine görevden alındıklarını açıkladı.

    Ali Babacan’ın SMS demokrasisi
    , "15 Ağustos 2020 tarihinde atanmış olduğum DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevimden, partimizin Genel Merkezi'nden SMS yoluyla yapılmış olan tebligat üzerine 4 Haziran 2021 tarihi itibarıyla, diğer tüm yönetim ve disiplin kurulundaki arkadaşlarım gibi ayrılmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.



    İstanbul İl Başkanlığı yönetimi 4 Haziran 2021 tarihinde görevden alınmıştı. Partiden yapılan açıklamada, İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan ile il yönetiminin görevden alındığı belirtilerek, yeni yönetimin en kısa sürede belirleneceği bildirilmişti.



    Açıklamada, ilçe başkanları ve ilçe yönetim kurullarının ise görevlerine devam ettiği kaydedilmişti.

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    Ali Babacan’ın SMS demokrasisi
    Haberler Güncel Ali Babacan’ın SMS demokrasisi: DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan ile il yönetimini SMS ile görevden aldı