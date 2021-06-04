LGS sınavında kalem silgi veriliyor mu? Cumartesi - Pazar kırtasiyeler açık mı?

Cumartesi - Pazar kırtasiyeler açık mı? LGS sınavında kalem silgi veriliyor mu? 2021 LGS sınavının başlamasına az bir süre kala öğrenciler kırtasiyelerden eksiklerini tamamlamak istiyor. Bu nedenle Cumartesi Pazar kırtasiyeler açık mı sorusunuın cevabı merak ediliyor. Peki; LGS sınavında kalem silgi veriliyor mu?