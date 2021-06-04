LGS sınavında kalem silgi veriliyor mu? Cumartesi - Pazar kırtasiyeler açık mı?

Cumartesi - Pazar kırtasiyeler açık mı? LGS sınavında kalem silgi veriliyor mu? 2021 LGS sınavının başlamasına az bir süre kala öğrenciler kırtasiyelerden eksiklerini tamamlamak istiyor. Bu nedenle Cumartesi Pazar kırtasiyeler açık mı sorusunuın cevabı merak ediliyor. Peki; LGS sınavında kalem silgi veriliyor mu?
CUMARTESİ PAZAR KIRTASİYELER AÇIK MI?
6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.
LGS sınavının 1. ve 2. oturumlarının yapılacağı saat diliminde kırtasiyeler açık olacak. Kırtasiye esnafı da sokağa çıkma yasağından muaf olacak.
Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında; 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü; sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir belediyelerce alınacak.