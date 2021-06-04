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    • 05.06.2021 01:06
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    ! 'dan salgın ve açıklaması

    Gelen haberine göre , bugün nın 100'ün altına indiğine dikkat çekti. Koca ayrıca da 30 milyon doza ulaşıldığını açıkladı.

    Bakan Koca'dan salgın ve aşı açıklaması

    haberi... sosyal medya hesabından iki duyuru yaptı.

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylmda, Kovid-19 ile mücadelede günlük nın dün 100'ün altına gerilediğini anımsattı.

    Aşıda toplam 30 milyon doza ulaşıldığına işaret eden Koca kararlılık mesajı verdi.

    Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

    "Vefat sayımız bugün 100'ün altına indi. Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor. Aramızdan ayrılan hastalarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim.

    Aşıda toplam 30 milyon doza ulaştık. Bugün itibariyle ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 Milyon birlikte göreceğiz. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim."

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