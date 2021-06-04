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    • 04.06.2021 21:45
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    ? ? hangi illerde?

    Cumartesi yasak olacak mı? ? Alınan normalleşme kararları kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; var mı? İçişleri Bakanlığı genelgesinde; yasakların durumunun ne olacağına ilişkin bilgiler verilmişti.

    takvim.com.tr
    Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi yasak var mı? Cumartesi yasağı hangi illerde?

    Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi yasak var mı? Normalleşme ile birçok yer açılmış ve sokağa çıkma yasaklarının durumu değişmişti. Uzun süredir devam eden hafta sonu yasakları kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı bulunuyordu. Peki; Cumartesi yasak var mı? Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...

    CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    Genelge ile Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirler duyuruldu.

    Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

    Bu bilgiler kapsamında sokağa çıkma yasağı cumartesi gündüz uygulanmayacak. Ancak 5 Haziran Cumartesi akşamı sokağa çıkma yasağı saat 22.00'da başlayacak. 6 Haziran Pazar günü kısıtlama kesintisiz sürecek. Kısıtlama 7 Haziran Pazartesi sabahı 05.00'te bitecek.

    Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı aktarıldı.

        Bu işyerlerinin dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro, ofisler ve benzeri işyerleri ile alışveriş merkezlerinin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği belirtilen genelgede, şu bilgilere yer verildi:

        "Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir."
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        Haberler Güncel Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi yasak var mı? Cumartesi yasağı hangi illerde?