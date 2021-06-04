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    • 04.06.2021 22:39
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    'nde facianın eşiğinden dönüldü: Araç alev alev yandı

    'da bulunan 'nde akşam saatlerinde yürekler ağza geldi. Yabancı plakalı olduğu belirlenen bir araç tünele girdiği sırada alev alev yanmaya başladı. Olaya anında müdahale eden itfaiye ekipleri sayesinde olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

    AA
    Avrasya Tüneli'nde facianın eşiğinden dönüldü

    'da bulunan 'nde akşam saatlerinde yürekler ağza geldi. Yabancı plakalı olduğu belirlenen bir araç tünele girdiği sırada alev alev yanmaya başladı.

    İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA


    iliği'nden yapılan açıklamada, saat 21.20'de Avrasya Tüneli'nde istikametinden istikametine seyir halindeki yabancı plakalı bir araçta, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktığı belirtildi.

    Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralı ve can kaybı bulunmadığı ifade edildi.

    Geçici süreyle trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli'nin saat 21.30 itibariyle ulaşıma açıldığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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