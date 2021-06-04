FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesi Özel Harekât Daire Başkanlığına düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, 18 Mart Şehitleri Anma Gününde HDP ile örtülü ittifak yapan CHP'li yöneticilere tepki gösterdi.
30 Mart yerel seçimleri öncesi yaşanan olayda şehit babasını CHP İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Navruz hakaret ve darp iddiasıyla mahkemeye verdi. Davanın Haziran ayında yapılan duruşmasına CHP İl Başkanı Ümit Özer bir otobüs partili ve 10 avukatla gelerek şehit babasına gövde gösterisi yapmıştı.
ŞEHİT BABASINI PARA CEZASINA MAHKUM ETTİRDİLER
Bünyan adliyesinde görülün davanın 4. celsesinde Şehit Babası Yahya Kemal Yiğit ilme CHP Bünyan İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu hazır bulundu. CHP'li belediye başkanı adayı Mustafa Navruz'un katılmadığı duruşmada Şehit babasını Kayseri barosundan 5 avukat savundu.
Yahya Kemal Yiğit