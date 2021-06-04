Duruşma sonrası açıklama yapan 15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, mahkemenin verdiği kararın kendisi için şeref madalyasını olduğunu belirterek; "Ben duruşmada mahkeme heyetine, bana verilecek ne ceza olursa olsun o cezanını benim şeref madalyam olacağını söyledi. Verilen gerekçeli kararı ise şehidimin fotoğrafının yanına asıp, "Kızım sen bu vatan için şehit düştün ama ben senini hakkını hukukunu koruyamadım. Bana hakkını helal et" diye yazacağım dedim. Mahkeme bana hakaret suçundan 2 bin 180 lira para cezası verdi. Verilen bu karara saygılıyım. Fakat ben 15 Temmuzu bana bugün yeniden yaşattılar. Genel başkanları terör örgütüne terör örgütü diyemiyor. PKK'nın elebaşı olan bebek katili Abdullah Öcalan'ın Diyarbakır meydanına heykelini dikeceğiz diyen Selahattin Demirtaş'a onurlu siyasetçi diyor. Şimdi benim bunları söylediğim hakaretse ben bunu kabul ediyorum ve aynı sözleri tekrar yineliyorum. Tek başıma da kalsam onlarla canım pahasına mücadele edeceğim ve o sözlerimi tekrar tekrar yineleyeceğim" diye konuştu.

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