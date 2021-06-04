İsviçre'deki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nün yaptığı çalışmaya göre, sosyal medya platformu Twitter'daki yerel Türkiye trendlerinin yüzde 47'si sahte çıktı. Araştırmanın detaylarını gazeteci Mehmet Çek A Haber canlı yayınında anlattı.
NEREDEYSE YARISI SAHTE ÇIKTI!
Lozan'da bulunan İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nün Türkiye'nin 2015-19 yıllarını kapsayan bir sosyal medya araştırması. Konuların neredeyse yarısı sahte çıktı.
Ciddi bir araştırma bu. Avrupa Güvenlik ve Gizlilik Sempozyumu 2021 tarafından kabul edilmiş bir araştırma.