Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.06.2021 15:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2021 15:31
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'daki manipülasyon deşifre oldu: Trendlerin yüzde 47'sinin sahte olduğu ortaya çıktı

    Son dakikleri... Suni gündemlerle yaratılan algıların merkezi konumuna gelen 'la ilgili çarpıcı bir araştırma ortaya konuldu. 'deki araştırmacılarının yaptığı çalışmaya göre, Twitter'daki yerel trendlerinin yüzde 47'si sahte çıktı. Araştırmanın detaylarını gazeteci , A Haber canlı yayınında anlattı.

    Twitter kuşunun öttüklerinin yarısı sahte çıktı

    İsviçre'deki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nün yaptığı çalışmaya göre, sosyal medya platformu Twitter'daki yerel Türkiye trendlerinin yüzde 47'si sahte çıktı. Araştırmanın detaylarını gazeteci Mehmet Çek A Haber canlı yayınında anlattı.

    NEREDEYSE YARISI SAHTE ÇIKTI!
    Lozan'da bulunan İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nün Türkiye'nin 2015-19 yıllarını kapsayan bir sosyal medya araştırması. Konuların neredeyse yarısı sahte çıktı.

    Ciddi bir araştırma bu. Avrupa Güvenlik ve Gizlilik Sempozyumu 2021 tarafından kabul edilmiş bir araştırma.

        DÜNYADA YÜZDE 20
        Araştırmanın yazarlarından Tuğrulcan Elmas Türkiye'deki yerel trendlerin yüzde 47'sinin ve dünyadaki trendlerin yüzde 20'sinin botlar tarafından yoktan var edildiğini yani gerçek olmadığını belirtti.

        İLK BİLİMSEL ARAŞTIRMA
        2015 ile Eylül 2019 arasında dahil olmuş 108 bin bot hesap tespit edildi. Twitter trendlerinin bu kapsamlı manipülasyonunu ortaya çıkaran ilk bilimsel araştırma dedi.

        EŞİ GÖRÜLMEMİŞ MANİPÜLASYON SEVİYESİ
        Bu eşi görülmemiş bir manipülasyon seviyesi.         Bu araştırma Twitter'ın trend algoritmasındaki zayıf bir nokta nedeniyle birçok trendin yalnızca botlar tarafından oluşturduğunu ilk kez kanıtladı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Müjdenin adı Amasra-1
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Twitter'daki manipülasyon deşifre oldu: Trendlerin yüzde 47'sinin sahte olduğu ortaya çıktı