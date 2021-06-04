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    • 04.06.2021 14:16
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    30 milyon dozu aştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca "(Kovid-19) Bugün itibarıyla 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu." ifadelerini kullandı.

    30 milyon dozu aştı! Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

    Türkiye'de yapılan toplam corona virüs aşısı 30 milyonu geçti. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir açıklama geldi.

    Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldığını söyleyen Koca, "Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin" diye konuştu.

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    Haberler Güncel 30 milyon dozu aştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması