Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.
Partisinin "tarım sektörünün ve çiftçilerin sorunları" hakkında Meclis araştırma önergesinin bugün ele alınmasına dair grup önerisi ile ilgili söz alan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, iktidarın vaat ettiği halde milli gelirin yüzde 1'i oranında çiftçiye desteğin verilmediğini iddia etti.
Yüzde 7'lik köy nüfusunun daha da düşeceğini öne süren Kabukçuoğlu, çiftçilerin şahsa yönelik vergi affı istemediklerini, sadece emeklerinin karşılığını istediklerini söyledi.
Garo Paylan
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, çiftçinin borcunun silinmesi gerektiğini savunarak, "Sizin çiftçiye 300-350 milyar lira borcunuz var." dedi.
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, ekim-dikim döneminde yağış miktarında yüzde 30 civarında bir azalma olduğunu belirterek, buna yönelik önlemler alındığını ve Türkiye'nin bundan etkilenmeyeceğini söyledi.
Yunus Kılıç
"ÇİFTÇİ MAĞDUR EDİLMEYECEK"
İllerde tespitler yapılmaya başladığını açıklayan Kılıç, "Sigortalı olanlar zaten etkilenmeyecek, sigortası olmayanlarda da ürün kaybı miktarı kadar, özellikle üretim zamanlarında, istihsali yapıldığı zamanlarda yapıyoruz ki çiftçinin ilave kaybı olmasın, tam karşılığını bulalım ve bunlar da hükümetimiz aracılığıyla karşılanacak Ayrıca Tarım Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Strateji Başkanlığı bununla alakalı, neler yapılacağıyla alakalı da çalışma yapıyor. Çiftçimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mağdur edilmeyecek." bilgisini paylaştı.
"SALGINA RAĞMEN SUSUZLUK YOKSA YAPTIĞIMIZ BÜYÜK ESERLER NETİCESİNDE"