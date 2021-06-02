Partisinin "Kuraklıktan dolayı çiftçilerin karşılaştığı sorunlar" hakkında araştırma önergesinin bugün ele alınmasına dair grup önerisi ile ilgili söz alan HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, iklim krizinden hem tarım hem de hayvancılığın etkilendiğini, Türkiye'de iklim krizinin önemli bir konu olarak ele alınmadığını öne sürdü.

Veysel Eroğlu

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Mecliste küresel iklim değişikliği ve kuraklıkla alakalı bir komisyon kurulduğunu hatırlatarak, bu konuda dünya çapında 44 uzmanı dinlediklerini ve çalışmanın bir ay içinde tamamlanarak Meclise rapor olarak sunulacağını açıkladı.

Eroğlu, 262 şehir ve büyük ilçenin uzun vadeli su meselesini çözdüklerini anlatarak, kuraklığa rağmen şehirlerde suların aktığına dikkati çekti.

Bu kuraklığın da aşılacağını vurgulayan Eroğlu, "Bugün salgına rağmen susuzluk yoksa yaptığımız büyük eserler neticesindedir." dedi.

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