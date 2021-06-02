Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

ARALARINDA PKK, FETÖ VE DEAŞ'LI TERÖRİSTLER VAR

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1'inin PKK ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.