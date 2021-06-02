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    • Güncel
    • 02.06.2021 18:01
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    • 02.06.2021 18:10
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    MSB açıkladı! Ülkemize sızmaya çalışan aralarında FETÖ, ve 'lı teröristlerin de olduğu 13 kişi yakalandı

    Son dakika haberi... , 'den 'a ve 'den yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı. Açıklamada yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ, 1’inin ve 1’inin de 'lı terörist olduğu bildirildi.

    Teröristler sınır hattında enselendi!

    , 'den 'a ve 'den yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

    ARALARINDA PKK, FETÖ VE DEAŞ'LI TERÖRİSTLER VAR
    Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1'inin PKK ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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    Haberler Güncel MSB açıkladı! Ülkemize sızmaya çalışan aralarında FETÖ, PKK ve DEAŞ'lı teröristlerin de olduğu 13 kişi yakalandı