Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.06.2021 01:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.06.2021 01:28
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan PKK'lı teröristlerin yuvalandığı 'a operasyon sinyali!

    Başkan , gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Başkan Erdoğan, PKK'lı teröristlerin yuvalandığı 'a operasyon sinyali verdi. Erdoğan, " Mahmur meselesini de artık kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır. Biz bunun üzerine gitmezsek, bu kuluçka yuvası sürekli üretmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Mahmur'a operasyon sinyali!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, "Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. Bu kuluçka yuvası adeta şehir merkezinde palazlanıyor. Bunun üzerine gitmezsek sürekli üretmeye devam edecektir." şeklinde konuştu.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:
    Yaklaşık 40 yıldır bölücü terör örgütüyle mücadele var. Bir süre önce terörü topraklarımızda karşılamış, sonra yerinde müdahale etme adımı atmıştık. Bunda çok ciddi başarılar sağladık. Çift Kandil var. Birincisi İran, ikincisi Irak. İkinci Kandil hedefe konuldu.

    Bunları ciddi manada korku sardı. Iraklı kardeşlerimize, "Bu işi hakkıyla yapın, yapmayacaksanız biz gelip vuracağız" dedik.

    KANDİL'İ KURUTACAĞIZ
    Terörle mücadelede bekleyen bir Türkiye değil, arayan bulan yok eden bir Türkiye gerçeği var. Kandil bataklığı da asla mikrobu yaymayacak ve bu kararlılıktaki Türkiye'yi göreceklerdir.

        MAHMUR'A OPERASYON SİNYALİ
        Türkiye Cumhuriyeti, komşularının sınırlarına saygılıdır. İlk defa söyleyeceğim. Mahmur meselesini de artık Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır. Biz bunun üzerine gitmezsek, bu kuluçka yuvası sürekli üretmeye devam edecektir.

        "BU İŞİN BAŞKA YOLU YOK"
        BM temizlemezse biz temizleriz. Bu işin başka yolu yok. Kandil'e sadece Diyarbakır'daki çocuklar da gönderilmiyor ki. Artık bunu nereye kadar sabredeceğiz. Teröristler için artık hiçbir yer güvenli değil. Terör örgütünün kandırmak istendiği gençlere seslenmek istiyorum; Gelin Türkiye'ye sığının. Türkiye'nin her zaman kapıları açıktır.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan'dan anayasa açıklaması!
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Mahmur'a operasyon sinyali!