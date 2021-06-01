"BU İŞİN BAŞKA YOLU YOK"

BM temizlemezse biz temizleriz. Bu işin başka yolu yok. Kandil'e sadece Diyarbakır'daki çocuklar da gönderilmiyor ki. Artık bunu nereye kadar sabredeceğiz. Teröristler için artık hiçbir yer güvenli değil. Terör örgütünün kandırmak istendiği gençlere seslenmek istiyorum; Gelin Türkiye'ye sığının. Türkiye'nin her zaman kapıları açıktır.

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