Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, "Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. Bu kuluçka yuvası adeta şehir merkezinde palazlanıyor. Bunun üzerine gitmezsek sürekli üretmeye devam edecektir." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:
Yaklaşık 40 yıldır bölücü terör örgütüyle mücadele var. Bir süre önce terörü topraklarımızda karşılamış, sonra yerinde müdahale etme adımı atmıştık. Bunda çok ciddi başarılar sağladık. Çift Kandil var. Birincisi İran, ikincisi Irak. İkinci Kandil hedefe konuldu.
Bunları ciddi manada korku sardı. Iraklı kardeşlerimize, "Bu işi hakkıyla yapın, yapmayacaksanız biz gelip vuracağız" dedik.
KANDİL'İ KURUTACAĞIZ
Terörle mücadelede bekleyen bir Türkiye değil, arayan bulan yok eden bir Türkiye gerçeği var. Kandil bataklığı da asla mikrobu yaymayacak ve bu kararlılıktaki Türkiye'yi göreceklerdir.