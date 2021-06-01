Askerlik uzatıldı mı? Askerlik kaç ay oldu? 2021 askerlik süresi ne kadar?

Askerlik uzatıldı mı? 2021 askerlik kaç ay oldu? Askerlik süresi ne kadar? Askerlik süresinin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Silah altına alınacak vatandaşlar askerlik süresi hakkında bilgi almak istiyor. Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından askerlik uzatıldı mı sorusunun cevabı araştırılıyor.
ASKERLİK UZATILDI MI?
Yeni sistemde ise eğitim durumu fark etmeksizin tüm er ve erbaşlar için zorunlu hizmet süresi 6 aya indirildi. İlk ayı temel askerlik eğitiminden oluşan bu hizmet yedek subay ve astsubaylar için 12 ay olarak planlandı. Yani askerlik sürelerinin 9, 12, 18 aya kadar uzatılmasına dair düzenleme yapılmadı.
2019 yılında yapılan değişiklik ile askerlik süreleri düzenlenmişti. Resmi Gazete'de askerlik süresiyle ilgili alınan karar yayımlanmıştı. Resmi Gazete'de askerlik süresiyle ilgili şu ifadeler yer alıyor;
Askerlik çağı; yoklama, muvazzaflık ve yedeklik olmak üzere üç döneme ayrılır.
Hizmet süresi; erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır. Hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilir. Bu şekilde belirlenen hizmet süresi altı aydan az olamaz.