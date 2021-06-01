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    • 02.06.2021 00:04
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    ? ? 2021 askerlik süresi vatandaşların merak edilen konularından birisi oldu. Askere gidecek vatandaşlar, askerlik süresinin uzatılıp uzatılmadığı konusunda arama motolarında araştırma yapıyor. Peki, askerlik uzatıldı mı? Askerlik kaç ay oldu?

    takvim.com.tr
    Askerlik uzatıldı mı? Askerlik kaç ay oldu? 2021 askerlik süresi ne kadar?

    Askerlik uzatıldı mı? 2021 askerlik kaç ay oldu? Askerlik süresi ne kadar? Askerlik süresinin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Silah altına alınacak vatandaşlar askerlik süresi hakkında bilgi almak istiyor. Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından askerlik uzatıldı mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

    ASKERLİK UZATILDI MI?

    Yeni sistemde ise eğitim durumu fark etmeksizin tüm er ve erbaşlar için zorunlu hizmet süresi 6 aya indirildi. İlk ayı temel askerlik eğitiminden oluşan bu hizmet yedek subay ve astsubaylar için 12 ay olarak planlandı. Yani askerlik sürelerinin 9, 12, 18 aya kadar uzatılmasına dair düzenleme yapılmadı.

    2019 yılında yapılan değişiklik ile askerlik süreleri düzenlenmişti. Resmi Gazete'de askerlik süresiyle ilgili alınan karar yayımlanmıştı. Resmi Gazete'de askerlik süresiyle ilgili şu ifadeler yer alıyor;

    Askerlik çağı; yoklama, muvazzaflık ve yedeklik olmak üzere üç döneme ayrılır.

    Hizmet süresi; erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır. Hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilir. Bu şekilde belirlenen hizmet süresi altı aydan az olamaz.

        Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Bakanlıkça uygun görülecek sayıda ve altı ay süre ile sınırlı olmak üzere bu Kanun hükümlerine göre askerlik hizmetlerine devam eder ve bu sürenin sonunda terhis edilir.

        Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmez. Bunlar hakkında muvazzaflık dönemi için askerlik hizmetinden sayılmayan sürelere ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu yükümlüler hakkında ilk altı aylık hizmet süresi için ayrı, diğer altı aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi tanzim edilir.

        Ayrıca askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getiriliyor.
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