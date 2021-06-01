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    • 01.06.2021 23:56
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    Başkan Erdoğan yeni çalışmalarını değerlendirdi, muhalefete sert tepki gösterdi: Dağdaki 'lıyla mı anayasa yapacaksınız?"

    Başkan , yeni çalışmalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Şahsım ve heyetimle sayın Bahçeli ile görüşeyeceğiz. Anayasa çalışmamızı yapan ekiple bizim heyetimiz konuşacak bir değerlendirmemizi yapacağız 128 madde üzerinde" ifadelerini kullandı. Muhalefetin anayasa çalışmasına ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "'nın uzantılarıyla mı kalkıp hazırlayacaksınız. Anayasa dediğimiz zaman milli ve yerli olması şart. Dağdaki PKK'lıyla mı milli bir anayasa yapacaksınız?" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

    Başkan Erdoğan'dan anayasa açıklaması!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceklerini belirterek söz konusu çalışmanın 128 madde üzerinde olduğunu ifade etti.



    "DAĞDAKİ PKK'LIYLA MI MİLLİ BİR ANAYASA YAPACAKSINIZ?"
    Muhalefetin yürüttüğü anayasa çalışmalarını değerlendiren Erdoğan, "PKK'nın uzantılarıyla mı kalkıp Anayasa metni hazırlayacaksınız. Anayasa dediğimiz zaman milli ve yerli olması şart. Bu millet gayrıresmi bir anayasa istemez. Bunların anayasa metni hazırlığında millilik ve yerlilik olmayacak. Dağdaki PKK'lıyla mı milli bir anayasa yapacaksınız?" ifadelerini kullanarak sert tepki gösterdi.

    İşte Başkan Erdoğan'ın anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamalarından satır başları;

    Şahsım ve heyetimle sayın Bahçeli ile görüşeyeceğiz. Anayasa çalışmamızı yapan ekiple bizim heyetimiz konuşacak bir değerlendirmemizi yapacağız 128 madde üzerinde. Bu çalışmayı yaptıktan sonra ilave edilmesi gereken çıkarılması gereken ne gibi maddeler vardır bunları konuşacağız. Tamam dediğimiz zaman da Devlet (Bahçeli) Bey'e de takdim edeceğiz.

    Cumhur İttifakı'nın bu ortak çalışmasıyla ne gibi eksikler var bunlara bakacağız. Ortaklaşa bir çalışmayı yürütelim istiyoruz. Adeta Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içerisinde olduk. En geniş anlamda bir uzlaşı sağlayalım ve bunun neticesinde meydana gelen hazırlığımızı kalkıp Cumhur İttifakı'na ulaştıralım...



    MUHALEFETİN ANAYASA ÇALIŞMALARI
    "(Muhalefetin Anayasa çalışması) PKK'nın uzantılarıyla mı kalkıp Anayasa metni hazırlayacaksınız. Anayasa dediğimiz zaman milli ve yerli olması şart. Bu millet gayrıresmi bir anayasa istemez. Bunların anayasa metni hazırlığında millilik ve yerlilik olmayacak. Dağdaki PKK'lıyla mı milli bir anayasa yapacaksınız?



        PARLAMENTER SİSTEM BİZİM İÇİN MAZİ OLDU
        Parlamenter demokrasi artık bizim için mazi oldu. Hiçbir istikrarı olmayan koalisyonlarla iç içe sürekli zararda olan dönemleri yaşadık biz. Türkiye çok partili sistemden huzur bulamıyor, netice de alamıyor. Koalisyonlar dönemine dönmeyi milletimiz asla istemiyor. Hakikaten bizler de milletimizden aldığımız bu vekaletle tekrar kararlı şekilde yaptığımız çalışmalar, yatırımlarımızla, kişi başına milli gelirle, gençliğe verdiğimiz önemle, attığımız adımlarla Türkiye bir değişim dönüşümü yaşadı. 26 havalimanı vardı Türkiye'nin 57 havalimanına çıktı.



        Bu Türkiye'nin refah düzeyinin yükseldiğinin alametiydi. Bunu biz çok partili dönemde yapmadık, tam aksine AK Parti iktidarıyla bunu gerçekleştirdik. Biz öyle bir sistem kuralım ki, gelişmiş olan ülkelerin kullanmış olduğu sistem neyse onu kullanalım dedik. Devlet idaresine istikrarı getirdik. Uluslararası alanda hızlı ve etkin kararlar alma kabiliyetini kazanmış oldu.

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