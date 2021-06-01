



"DAĞDAKİ PKK'LIYLA MI MİLLİ BİR ANAYASA YAPACAKSINIZ?"

Muhalefetin yürüttüğü anayasa çalışmalarını değerlendiren Erdoğan, "PKK'nın uzantılarıyla mı kalkıp Anayasa metni hazırlayacaksınız. Anayasa dediğimiz zaman milli ve yerli olması şart. Bu millet gayrıresmi bir anayasa istemez. Bunların anayasa metni hazırlığında millilik ve yerlilik olmayacak. Dağdaki PKK'lıyla mı milli bir anayasa yapacaksınız?" ifadelerini kullanarak sert tepki gösterdi.



İşte Başkan Erdoğan'ın anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamalarından satır başları;



Şahsım ve heyetimle sayın Bahçeli ile görüşeyeceğiz. Anayasa çalışmamızı yapan ekiple bizim heyetimiz konuşacak bir değerlendirmemizi yapacağız 128 madde üzerinde. Bu çalışmayı yaptıktan sonra ilave edilmesi gereken çıkarılması gereken ne gibi maddeler vardır bunları konuşacağız. Tamam dediğimiz zaman da Devlet (Bahçeli) Bey'e de takdim edeceğiz.



Cumhur İttifakı'nın bu ortak çalışmasıyla ne gibi eksikler var bunlara bakacağız. Ortaklaşa bir çalışmayı yürütelim istiyoruz. Adeta Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içerisinde olduk. En geniş anlamda bir uzlaşı sağlayalım ve bunun neticesinde meydana gelen hazırlığımızı kalkıp Cumhur İttifakı'na ulaştıralım...